En 2025 el Hospital Municipal tuvo una inversión de $1.100 millones y atendió más de 800 mil consultas

El Municipio informó que a lo largo del 2025 el Hospital Municipal “Doctor Héctor Cura” se atendió a más de 800 mil pacientes, alrededor de 9 mil fueron las personas que quedaron internadas y más de 5 mil las cirugías realizadas, y se realizó una inversión de $1.100 millones en obras, remodelaciones y compra de equipamiento.

En el detallado balance del año que compartió el municipio, indicaron que para la actual gestión se entiende el acceso a la salud pública y de calidad como una prioridad, y para lograr ese objetivo el Hospital Municipal es protagonista, ya que se ha constituido a lo largo de los años como un punto de referencia no sólo para los olavarrienses, sino para toda la región.

Las cifras que arrojó el 2025 son una muestra de cómo el centro asistencial local es el lugar de referencia al momento de buscar una respuesta en materia de salud.

Las cifras contemplan tanto lo registrado en el sector de adultos, como en pediatría y neonatología. En ese sentido, destacaron que el equipo médico se encuentra integrado por más de 300 profesionales, quienes brindan atención en 52 especialidades.

La decisión de acercar una respuesta de calidad también se ve plasmada en la continuidad del Plan Municipal de Inversión en Infraestructura y Tecnología Médica, implementado por la actual gestión y que durante el 2025 permitió la adquisición e incorporación al Hospital “Doctor Héctor Cura” de equipamiento, la concreción de obras y la puesta en valor de sus espacios, lo que ha permitido mejorar las prestaciones en los distintos servicios.

Se trató de una inversión superior a los 1.100 millones de pesos ($414.158.520 en adquisición de equipamiento y $708.322.08 en obras y remodelaciones) para mejorar la calidad y seguridad de la atención, reducir derivaciones por falta de equipamiento, actualizar tecnología obsoleta o insuficiente y poder fortalecer servicios estratégicos como imágenes, quirófano y terapia.

Una de las obras más relevantes fue la construcción e inauguración del nuevo piso del sector de internación de cuidados moderados, que permitió incrementar la capacidad de respuesta y sumar 16 camas con tecnología de punta, brindar condiciones de internación óptimas y ambientes diseñado para que el personal médico pueda desempeñarse de manera correcta.

Asimismo el sector de Cuidados Moderados logró ser reabierto gracias al trabajo realizado desde el área de Mantenimiento del Hospital Municipal, otro punto a destacar, ya que la obra se realizó íntegramente por trabajadores municipales. Una inversión cercana a los 500 millones de pesos, que se tradujo en la incorporación de más de 30 camas a la capacidad operativa, pero que no debe pasarse por alto lo hecho en materia de recuperación y adquisición de mobiliario, sillas y ambientes conforme a las normas actuales de bioseguridad y seguridad del paciente. Se trató de un espacio que se encontraba cerrado desde el 2022.

Siguiendo con los ejemplos, también es significativo lo hecho en torno a otros dos servicios esenciales. Uno es la Cámara Hiperbárica, que cumple un rol trascendental en la recuperación de las personas con diversas afecciones. Tras haber quedado fuera de servicio en el 2020 por falta de mantenimiento, en la actualidad se encuentra a disposición de la comunidad gracias a la decisión política de volver a contar con en Olavarría con un equipamiento del que no hay en otros efectores, públicos y privados, de toda la región.

Similar es la impronta con respecto al servicio de Laboratorio y Farmacia, que gracias a la puesta en valor y reacondicionamiento del lugar se pudo volver a producir medicamentos comprimidos, algo que no sucedía desde el 2018. A la par, se dotó el lugar de equipamiento, entre lo que se destacada una dosificadora monodosis (con una inversión de $50.388.000).

Los trabajos en materia de reacondicionamiento y mejora pueden verse en todos los espacios del Hospital Municipal, con el embellecimiento y mejora de pasillos, luminarias, patios, instalaciones, impermeabilizaciones y aberturas.

En materia de incorporación de equipamientos, se destaca:

- Adquisición del Arco en C para quirófanos, con una inversión de más de 115 millones de pesos.

- Equipo portátil de Rayos X ($54.990.000)

- Ecógrafo institucional multipropósito ($48.341.320)

- Monitores Multiparamétricos para el área de Pediatría ($16.226.172)

- Mesa de Cirugía para Quirófanos ($31.300.000)

- Equipamiento médico y de trauma para Guardia/Emergencias ($29.881.211)