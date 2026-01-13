“Olavarría en verano”: ciclos de cine comunitario en distintos espacios municipales

En el marco del programa municipal “Olavarría en Verano”, el calendario de propuestas artísticas, recreativas, deportivas y culturales impulsado por el Municipio de Olavarría, se invitó a disfrutar de variadas propuestas que tienen como protagonista al séptimo arte: ciclos de cine en distintos espacios culturales municipales.

A continuación se da a conocer el detalle de las propuestas:

Ciclo de cine en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi

Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, jueves desde las 19:30 horas. Proyecciones aptas para personas mayores de 13 años. Programado por Sebastián Magallanes, director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría (FeLCO).

15 de enero: “Le Mans” (dir. Lee H. Katzin, 1971).

22 de enero: “Bullitt” (dir. Peter Yates, 1968)

29 de enero: “The italian job” (dir. Peter Collinson, 1969)

Ciclo comunitario: cine debate

Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”, viernes desde las 18:00 horas. Proyecciones aptas para personas mayores de 16 años. Organiza Dirección de niñeces, Géneros y Diversidad.

16 de enero: “Yo nena, yo princesa” (dir. Federico Palazzo, 2021)

Ciclo de cine argentino bajo las estrellas | Vol II

Centro Cultural Municipal “San José” (patio), viernes desde las 21:00 horas (se suspende por lluvia). Proyecciones aptas para personas mayores de 16 años. Programado por Sebastián Magallanes, director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría (FeLCO).