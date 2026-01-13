“Olavarría en verano”: ciclos de cine comunitario en distintos espacios municipales | Infoeme
“Olavarría en verano”: ciclos de cine comunitario en distintos espacios municipales

Con variadas propuestas en diferentes instituciones de nuestra ciudad, se realizarán proyecciones de cine.

En el marco del programa municipal “Olavarría en Verano”, el calendario de propuestas artísticas, recreativas, deportivas y culturales impulsado por el Municipio de Olavarría, se invitó a disfrutar de variadas propuestas que tienen como protagonista al séptimo arte: ciclos de cine en distintos espacios culturales municipales.

A continuación se da a conocer el detalle de las propuestas:

Ciclo de cine en el Museo Municipal Hermanos Emiliozzi

Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, jueves desde las 19:30 horas. Proyecciones aptas para personas mayores de 13 años. Programado por Sebastián Magallanes, director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría (FeLCO).

  • 15 de enero: “Le Mans” (dir. Lee H. Katzin, 1971).
  • 22 de enero: “Bullitt” (dir. Peter Yates, 1968)
  • 29 de enero: “The italian job” (dir. Peter Collinson, 1969)

Ciclo comunitario: cine debate

Centro Deportivo y Recreativo Municipal “Diego Armando Maradona”, viernes desde las 18:00 horas. Proyecciones aptas para personas mayores de 16 años. Organiza Dirección de niñeces, Géneros y Diversidad.

  • 16 de enero: “Yo nena, yo princesa” (dir. Federico Palazzo, 2021)

Ciclo de cine argentino bajo las estrellas | Vol II

Centro Cultural Municipal “San José” (patio), viernes desde las 21:00 horas (se suspende por lluvia). Proyecciones aptas para personas mayores de 16 años.  Programado por Sebastián Magallanes, director del Festival Latinoamericano de Cine de Olavarría (FeLCO).

  • 23 de enero: “El Aura” (dir. Fabián Bielinsky, 2005).
  • 30 de enero: “Un oso rojo” (dir. Israel Adrián Caetano, 2002).
  • 06 de febrero: “Camila” (dir. María Luisa Bemberg, 1984).
  • 13 de febrero: “Silvia Prieto” (dir. Martín Retjman, 1999).

