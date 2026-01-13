Un diputado bonaerense pide terminar con la VTV, tras el nuevo aumento de enero

El diputado bonaerense por la Sexta sección, Andrés de Leo, anunció que presentará un proyecto para eliminar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires cuando se inicie el año legislativo. El legislador de la Coalición Cívica confirmó que la iniciativa retoma una propuesta formulada cinco meses atrás y se inscribe en la antesala de un nuevo aumento autorizado por la administración de Axel Kicillof.

“Cuando comience el año legislativo, lo primero que presentaré en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires será la eliminación de la VTV, que propuse hace cinco meses”, escribió el representante lilito, a través de un posteo en su cuenta de X.

En ese marco, el dirigente oriundo de Bahía Blanca puso en duda la eficacia del trámite para reducir los accidentes y cuestionó su impacto real sobre la seguridad vial. “La VTV es un gasto que no salva vidas. El problema está en las rutas abandonadas, no en los autos”, expresó De Leo, y sostuvo que la verificación “pretende mostrar preocupación por la seguridad vial, pero no hay ocupación genuina del problema”.

Asimismo, el diputado de la bancada opositora profundizó en sus cuestionamientos y afirmó que la VTV suma un costo injustificado para millones de bonaerenses, al tiempo que señaló que los desperfectos mecánicos explican menos del 1% de los siniestros de tránsito.

Por otro lado, el legislador bonaerense apuntó contra el destino de los fondos recaudados por el sistema desde su implementación en la provincia de Buenos Aires. “En 2026, solo en Bahía Blanca, nos van a sacar unos 10 mil millones con la VTV”, advirtió De Leo, y cuestionó que esos recursos no se hayan traducido en obras de infraestructura vial desde 1996.

Sobre ese punto, el integrante de la Coalición Cívica denunció que los fondos recaudados a través de la VTV beneficiaron a sectores privados con aval estatal y reclamó un cambio de enfoque orientado a políticas públicas eficaces para reducir los accidentes de tránsito.

El anuncio del proyecto opositor se conoció semanas después de que el gobierno de Axel Kicillof autorizara un nuevo aumento en la tarifa de la VTV bonaerense. La suba alcanzará el 21% en relación con el último incremento aplicado en julio pasado y comenzará a regir a partir del 16 de enero de 2026, según confirmó la actual conducción provincial.

Por último, el Ministerio de Transporte, bajo la órbita de Martín Marinucci, oficializó la actualización y fijó la tarifa básica en $97.057,65 con IVA incluido para los vehículos de hasta 2.500 kilos. Además, la cartera provincial ratificó la obligatoriedad de la VTV en toda la provincia de Buenos Aires como estrategia de prevención ante los accidentes viales.