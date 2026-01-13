La Provincia ofreció 1,5% de suba salarial para enero y los docentes lo rechazaron

En medio del reiterado pedido de los trabajadores de la administración pública bonaerense, el Gobierno de Axel Kicillof recibió este martes a los docentes en el primero de los encuentros que buscará dar inicio a la negociación salarial. Con una oferta de 1,5% para enero, la paritaria fue rechazada por los gremios y se pasó a un cuarto intermedio.

Los referentes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) se reunieron con autoridades del Gobierno de Axel Kicillof pero la oferta recibida estuvo muy por debajo de lo esperado. Es que el 1,5% a cobrar en febrero no fue acompañado por una recomposición para los dos últimos meses del año pasado.

De esta manera, los gremios rechazaron el ofrecimiento y reclamaron negociar una nueva suba que contemple primero un retroactivo para el último bimestre. Es que el último ajuste fue del 5% en dos veces: en agosto (percibido en septiembre) y octubre (que se cobró en noviembre). Es decir, en esos 10 meses, los trabajadores recibieron una suba del 25,9 % contra una inflación del 24,8% para el mismo período.

Sin embargo, luego de que la Legislatura aprobará la ley para que Kicillof pueda emitir deuda por 3.680 millones de dólares, los gremios salieron a pedir que haya una reapertura inmediata de las negociaciones paritarias para un nuevo aumento de salarios. Principalmente, apostaban a recibir una cifra que compense la inflación de noviembre y diciembre, algo que no pasó hoy en La Plata.

Tras la reunión con docentes, la mesa de negociación seguirá con los trabajadores bajo la ley 10.430, y judiciales. Los tres sectores, con distinta presión, vienen reclamando la reapertura de la mesa paritaria ya que en noviembre fue el último incremento recibido.

A pesar de la buena sintonía política entre la gestión Kicillof y los gremios, que se tradujo en negociaciones por los lugares en las listas de candidatos de las elecciones, los representantes de los trabajadores llegaban a la reunión con expectativas, y muchas necesidades. (DIB)