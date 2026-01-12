ARMANDO HÉCTOR SOSA "MONO", "LOLO" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 11 de Enero de 2026 a los 88 años. Su esposa Beatriz Enrique; sus hijas: Claudia, Fabiana, Silvina y Natalia Sosa; sus hijos políticos: Marcelo Sarlingo, Carlos Vega, Daniel Minnig y José Ignacio Campos; sus nietos: Sofía Pérez, Bárbara Walter, Leila y Leonidas Vega, Marcos y Mariano Minnig; sus bisnietas: Emily Minnig, Clementina Rodríguez y Emma Minnig; su hermana Cristina Sosa; sus hermanos políticos: Guillermo Fonseca, Edith Pavón, Alicia Carrica, Ana Ferreira, Rolando, Evelia y José Luis Enrique; sus sobrinos; sus sobrinos nietos; sus amigos; la comunidad de la Residencia "La Sabiduría" y demás deudos participan su fallecimiento.