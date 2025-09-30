Trump da una nueva señal de respaldo a Javier Milei: lo recibe en Washington

Con el dólar y el riesgo país nuevamente en alza y la actividad económica en caída, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a otorgar una fuerte señal de respaldo a su par argentino, Javier Milei: el Departamento de Estados anunció que mantendrán una bilateral en la Casa Blanca el 14 de julio.

En anuncio de la reunión se dio a siete días del encuentro que ambos mandatarios mantuvieron en Washington, en el marco de la Asamblea General de la ONU, en la cual Trump anunció el paquete de ayuda financiera -aun no materializado- con el cual Milei enfrentó la disparada del dólar de la semana posterior a la derrota en las elecciones bonaerenses.

Ahora, con el dólar nuevamente en alza, la cancillería anunció una reunión bilateral que se materializará doce días antes de las legislativas del 26 de octubre.

“La Cancillería de la República Argentina informa que, como muestra de la excelente relación bilateral que une a la República Argentina y a los Estados Unidos de América, el próximo 14 de octubre el Presidente de la Nación, Javier Milei, realizará una visita oficial a los Estados Unidos y tendrá el honor de ser recibido en la Casa Blanca por el Presidente Donald J. Trump”, informó la cartera encabezada por Gerardo Werthein.ç

“Este encuentro representa una nueva oportunidad para continuar fortaleciendo la asociación estratégica entre ambos países, basada en valores compartidos y en el compromiso común con la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestros pueblos”, añadió la Cancillería.

El dólar sube pese al apoyo de Trump

Luego del anunció de la ayuda, que sería de unos 20 mil millones de dólares aunque aún no se conocen detalles técnicos al respecto, el dólar había caído hasta 1350 dólares y el riesgo país a unos 800 puntos. Pero ahora, el dólar viene subiendo: en las dos últimas jornadas escaló pese a que las grandes cerealeras del país ya liquidaron buena parte de los 7 mil millones de dólares comprometidos en la venta de granos con retenciones cero, la otra medida que lanzó el gobierno argentino para contener la corrida.

Ahora, el dólar minorista cotiza a $1.400 en el Banco Nación, mientras que el MEP lo hace a $1.476,5, el cripto a 1.488 y el blue a 1.435. El riesgo país está arriba de los 1.110 puntos, nuevamente.

MIlie admitió que la economía se desaceleró

Milei completó el cuadro económico en una entrevista televisiva de esta mañana: “se desaceleró fuertemente la actividad”, dijo.

“La economía argentina se venía expandiendo muy fuertemente durante la primera parte del año, y venía acelerando hacia el ocho por ciento en algún momento. Pero del otro lado decidieron empezar a atacar y salieron a romper todo, básicamente lo que ves es un esquema de destructivo instrumentado desde el Congreso de la Nación”, afirmó el Presidente. (DIB)