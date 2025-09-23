BENIGNA FELICIANA BAIGORRIA viuda de MORENO "NINA" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 22 de Septiembre de 2025 a los 85 años de edad.

Sus hijos Daniel Eduardo, Alejandra Camila, Maria Claudia, Walter Ramon y German Martin Moreno. Sus hijos políticos Maria Rosa Cano, Maria Alejandra Olivera, Rosa Clementina Ricabarra y Raul Oviedo. Sus nietos Maria Jose, Maximiliano, Micaela, Maria Eugenia, Maria Laura, Juan Cruz, Maria Cecilia, Facundo Tomas. Sus nietos políticos. Sus bisnietos. Su hermana Maria Esther Baigorria. Sus sobrinos. Misioneras de la Inmaculada Padre Kolbe y demás deudos participan su fallecimiento.