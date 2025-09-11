El Municipio de Olavarría informa que el próximo 15 de noviembre se llevará a cabo la segunda edición del Festival Holístico “Encuentro y Bienestar”, que volverá a convertir al Parque Helios Eseverri como un espacio interactivo en el que se conectará con el bienestar físico, mental y espiritual a través de prácticas de autoconocimiento, basadas en una mirada holística del ser.

Tras una exitosa primera edición, desde la Subsecretaría de Deportes se invita a todas las personas interesadas a participar con sus propuestas que se inscriban a través del formulario al que se accede haciendo click aquí.

La convocatoria es para quienes quieran encabezar las actividades tanto en el espacio de práctica, como en el de charlas o feriantes. La fecha límite para poder postularse será este 20 de septiembre.

En el 2024 decenas y decenas de personas se sumaron a la propuesta, que incluyó, entre otras disciplinas Yoga Terapéutico, Tai Chi, Biodanza, Vinyasa Yoga, Movimiento Consciente y Acroyoga, como así también Biodecodificación, Meditación, Reiki, Comunicación no violenta, Chamanismo Andino, Numerología, Meditación, Pranayamas, Alineación de Chakras, Respiración Consciente y Meditación. Incluso, se dispuso un espacio para las infancias, para que toda la familia pueda ser parte de la jornada.