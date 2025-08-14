Espert encabezará la lista de diputados de La Libertad Avanza en la provincia

El economista José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires de la alianza conformada por La Libertad Avanza y el Pro. La postulación fue confirmada por Sebastián Pareja, el jefe de campaña del oficialismo en territorio bonaerense.

Se trata de una decisión que ya estaba prácticamente descontada y configura, a su vez, un pedido explícito del presidente Javier Milei, pese a que el hombre nacido en pergamino cosechaba alguna resistencia de otros sectores libertarios.

“José Luis, el profe, es el que encabeza y va a ser la cara visible de ese otro gran equipo que va a ir al Congreso Nacional”, ratificó este jueves Pareja en diálogo con Radio Mitre. De esta manera, el actual diputado nacional buscará reelegir en el cargo por el que ya fue elegido en 2021 cuando se presentó con su Frente Avanza Libertad, una fuerza diferente a la de Milei.

Con un perfil duro, Espert fue candidato a Presidente de la Nación en las elecciones de 2019, por el Frente DespertAr, cuando sacó el 1.47%. Mientras que en 2021 cosechó el 7,5% de los votos para llegar al Congreso, para las elecciones PASO de 2023 fue precandidato a senador nacional por la lista de Horacio Rodríguez Larreta, en Juntos por el Cambio. Recién en marzo de 2024 anunció la incorporación formal del diputado al bloque de La Libertad Avanza.

Si bien Pareja no dio mayores detalles de cómo estará configurada la lista nacional, dejó desprender que los diputados nacionales del PRO, Diego Santilli y Alejandro Finnochiaro, seguramente sean de la partida.

Al ser consultado sobre su propia candidatura -algo que prácticamente parece un hecho-, el armador se limitó a decir que “eso depende de la voluntad de Karina Milei y del equipo en general”. Y agregó: “Estoy muy contento de la oportunidad que tengo y soy un agradecido. Si me toca ser candidato lo seré”. (DIB)