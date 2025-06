El fiscal Moyano encabezó la quema de 340 kilos de estupefacientes en Tandil

El fiscal olavarriense Lucas Moyano encabezó la quema de 340 kilos de estupefacientes incautados en la jornada de este martes en la vecina ciudad de Tandil: "Es el cierre del círculo luego de un gran trabajo y dedicación de las fuerzas policiales".

Moyano destacó que es la primera vez que se puede concretar una destrucción de estupefacientes, en este caso marihuana, en Tandil.

"Esto no se trata solamente de la destrucción física de dosis, que no van a estar en las calles, sino que también se está sacando violencia de las calles", dijo el Fiscal que agregó que "son dosis con las que un delincuente no va a poder lucrar, que no van a poder llegar a nuestras niñas, niños, adolescentes".

Por otra parte, indicó que en dicha quema, que se realizó en un predio otorgado por el Municipio para evitar afectar la salud de cualquier vecino con el humo, es un logro en el que estuvieron representadas todas las fuerzas policiales.

"En Tandil estamos viendo un consumo de distintos tipos de sustancias, desde sintéticas a marihuana, y también hay consumo de clorhidrato de cocaína. Se necesita de un trabajo interdisciplinario y tenemos que trabajar en la educación, para que nuestros niños, niñas y adolescentes sepan las consecuencias que tiene un consumo temprano".

El Fiscal identificó que en este momento las ventas de estupefacientes se dan a través de canales informáticos, lo que complejiza la información debido a la posibilidad del anonimato que estos entornos ofrecen. "Ante estos desafíos, es necesario realizar nuevas técnicas de información donde las tradicionales por ahí nos van quedando desactualizadas, es necesario que el código de procedimiento penal acompañe las nuevas tecnologías y estas nuevas formas de investigación", concluyó Moyano.