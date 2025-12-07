Feriado: este lunes las oficinas de Coopelectric permanecerán cerradas | Infoeme
Domingo 07 de Diciembre 2025
 7 de Diciembre de 2025

Feriado: este lunes las oficinas de Coopelectric permanecerán cerradas

El motivo corresponde al Feriado Nacional del 8 de diciembre.

Coopelectric informó a los usuarios que con motivo del Feriado Nacional correspondiente a este lunes 8 de diciembre, las oficinas de la cooperativa permanecerán cerradas sin atención al público.

De esta forma, la sede administrativa de Coopelectric ubicada en Belgrano 2850, la Oficina Técnica de Obras Sanitarias situada en Av. Del Valle y Av. Pellegrini, la Oficina Técnica de Energía Eléctrica que funciona en Pelegrino y Maipú y las Delegaciones, permanecerán cerradas sin atención al público.

No obstante, las guardias de los sectores operativos funcionarán con normalidad. Por reclamos técnicos de Energía Eléctrica los usuarios podrán comunicarse durante las 24 hs. al 412305 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222. En ambos casos también podrán enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhastsApp 2284-230707.

