La Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud cerró el año con una masiva jornada

En la mañana de este lunes se llevó a cabo en el Salón Rivadavia un masivo encuentro que convocó a trabajadoras y trabajadores de la Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud. En la ocasión se compartieron los logros obtenidos durante el 2025 y, además, se abordaron los lineamientos de cara al 2026.

La actividad fue encabezada por la subsecretaria Florencia Lestrada, quien agradeció la concurrencia y expresó que la realización de este tipo de jornadas “es una cosa que disfrutamos mucho hacer. Nos encanta el encuentro, además sabemos que trabajan en tantos lugares, algunos muy alejados, por eso queríamos propiciar esta instancia, que nos podamos ver, charlar”.

En ese marco se presentó un video que narró los hitos logrados durante el 2025. “La magia la hace el colectivo. Uno puede planificar, pedir, pero si no nos responden, si no nos acompañan, si no se ponen la camiseta, si no van a los lugares que van y acompañan de la manera que acompañan, nada se logra. Estos logros son de ustedes”.

En la proyección se enumeró, por ejemplo, que durante el corriente año se realizaron en total 160 mil atenciones, 20 mil más que en 2024. A la par, se realizaron 354 talleres, que tuvieron como público destinatario más de 7 mil personas y 90 instituciones.

En materia de formación, sobresale también la realización de Capacitaciones al personal de Salud de los Equipos de APS, 47 Jornadas de Acceso a la Salud y Dispositivos Salud integral en localidades, además de 7 Campañas de Salud de la Mujer.

Otro dato sobresaliente es la realización de 3 mil visitas domiciliarias y 2500 encuestas enmarcadas en ASIS, el dispositivo Análisis de la Situación Integral de Salud.

Posteriormente, se llevó a cabo una instancia de intercambio en la que se abordaron los lineamientos de trabajo de cara al 2026.