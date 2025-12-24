MIRTA ELIDA CORDERO viuda de GREGORINI (Q.E.P.D.) | Infoeme
MIRTA ELIDA CORDERO viuda de GREGORINI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 24 de Diciembre de 2025 a los 78 años de edad.

Sus hijos Carlos Omar, Hector Fabian y Gustavo Alfredo Gregorini. Sus hijas políticas Miriam Gonzalez y Monica Erripa. Sus nietos Carlos Alfredo, Braian Omar, Carla Fabiana, MIrta Soledad, Pablo Luis, Zaira Lara, Alan, Martin, Fabian, Nahuel, Yesica, Camila, Antonela, Coquito Gregorini. Sus nietos políticos. Sus bisnietos Olivia, Ian, Mesias. Sus hermanos Monica, Mabel, Beto Cordero.  Su hermano politico Miguel. Sus sobrinos. Sus sobrinos políticos y demás deudos participan su fallecimiento.

