Bomberos Voluntarios de Olavarría incorporó nuevo equipamiento a través de una donación municipal

Bomberos Voluntarios de Olavarría recibió una nueva donación de equipamiento por parte del Municipio, en un acto que se llevó a cabo en el Cuartel Central y contó con la presencia de autoridades municipales, institucionales y del cuerpo bomberil.

El aporte consistió en elementos de protección personal y herramientas operativas, entre los que se destacan cascos de seguridad, herramientas manuales para tareas forestales y de intervención como picos, palas, hachas además de indumentaria de alta visibilidad.

Durante la entrega estuvieron presentes el Intendente Municipal Maximiliano Wesner; el Presidente del Consejo Directivo de Bomberos Hugo Fayanás; el Segundo Comandante General Marcelo Menchaca; el Director de Defensa Civil Adrián Guevara; integrantes del Cuerpo Activo, del Consejo Directivo, de la Subcomisión de Damas, y miembros del Gabinete Municipal.

Este equipamiento permitirá reforzar la seguridad del personal y mejorar la capacidad de respuesta ante intervenciones urbanas, rurales y preventivas, especialmente en el contexto de la temporada de incendios forestales, donde aumentan las tareas vinculadas a este tipo de emergencias y mantenimiento de espacios al aire libre.

El Presidente del Consejo Hugo Fayanás agradeció el acompañamiento del Municipio y remarcaron la importancia del trabajo articulado entre el Estado local y bomberos. Resaltó también el trabajo conjunto que se hizo durante este 2025 y el que se proyecta para la agenda 2026.