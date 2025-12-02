El Programa Municipal “Tu barrio recicla” suma nuevas jornadas en diciembre

El Programa Municipal “Tu barrio recicla” es una iniciativa impulsada por la Coordinación de Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, en articulación con las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra, con el objetivo de promover la separación en origen y la correcta disposición de materiales reciclables en distintos puntos de la ciudad, especialmente en aquellos barrios que aún no cuentan con el servicio de recolección diferenciada del Programa GIRO.

Durante diciembre, la propuesta suma tres nuevas jornadas en diferentes barrios de la ciudad:

•⁠ ⁠Miércoles 10 de diciembre, de 9 a 12 horas, en barrio Sarmiento, en Junín y Sáenz Peña (si llueve, la jornada se realizará el jueves 11).

•⁠ ⁠Miércoles 17 de diciembre, de 9 a 12 horas, en barrio Trabajadores, en Juan Montesano y Juan XXIII (si llueve, la jornada se realizará el jueves 18).

•⁠ ⁠Martes 23 de diciembre, de 9 a 12 horas, en barrio AOMA, en la plaza del barrio, donde actualmente se encuentra ubicado el Punto Verde (si llueve, la jornada se realizará en enero).

En cada jornada, las promotoras ambientales, junto a personal del área, estarán recibiendo los residuos reciclables: papel, cartón, botellas plásticas y de vidrio, tetrabrik, latas y envases de aluminio y conserva (deben estar limpios y secos), que luego serán trasladados por el camión de recolección de GIRO hacia la Planta de Clasificación, para su tratamiento y recuperación.

En este sentido, este miércoles por la tarde las promotoras ambientales comenzarán a recorrer la zona del barrio Sarmiento, para informar a los hogares sobre la actividad e invitar a participar de la jornada del día 10. En los días siguientes, continuarán recorriendo los barrios Lourdes, Trabajadores, zona de la Escuela 6 y todo el barrio AOMA, acercando información sobre las respectivas jornadas, y acompañando a las familias en la correcta separación de residuos reciclables.

La propuesta está abierta a todas las personas que deseen participar, independientemente de su lugar de residencia.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse con la Coordinación de Ambiente de la Municipalidad de Olavarría a través del correo electrónico gestionambiental@olavarria.gov.ar o al teléfono 422135.