ANA CLORINDA BAIS viuda de BONAVETTI "ANITA" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de Diciembre de 2025 a los 91 años de edad.
Su hijo: Walter Jose Bonavetti. Su hija del corazon: Alicia Gomez. Su hija política: Maria Laura Valeiras.
Sus nietos: Carolina y Sebastian Bonavetti. Sus nietos políticos: Diego Leal y Daniela Monjes.
Sus bisnietos: Ivan y Sofia Leal Bonavetti; Lucia y Tomas Bonavetti; Lola y demás deudos participan su fallecimiento.
Barrio en el que vivía: Vecina de barrio Sarmiento.
Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarria.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.