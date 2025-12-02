ANA CLORINDA BAIS viuda de BONAVETTI "ANITA" (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de Diciembre de 2025 a los 91 años de edad.

Su hijo: Walter Jose Bonavetti. Su hija del corazon: Alicia Gomez. Su hija política: Maria Laura Valeiras.

Sus nietos: Carolina y Sebastian Bonavetti. Sus nietos políticos: Diego Leal y Daniela Monjes.

Sus bisnietos: Ivan y Sofia Leal Bonavetti; Lucia y Tomas Bonavetti; Lola y demás deudos participan su fallecimiento.

Barrio en el que vivía: Vecina de barrio Sarmiento.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarria.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.