Agredieron a un dirigente “Fortinero” a la salida del Club

En las últimas horas trascendió que un dirigente de El Fortín fue agredido en inmediaciones de la entidad.

Antonio Bellingeri fue agredido violentamente a la salida de la reunión semanal de Comisión Directiva “Fortinera” en inmediaciones de la entidad de la avenida Urquiza.

A través de un comunicado, se dio a conocer la denuncia sobre la agresión de dos personas sobre el dirigente que debió ser asistido por personal médico que le realizó las suturas correspondientes.

El comunicado: “Desde el Club Social y Deportivo El Fortín repudiamos enérgicamente el hecho de violencia ocurrido en la noche de ayer, cuando un miembro de nuestra Comisión Directiva fue agredido al retirarse del Club, en Avenida Urquiza, luego de la habitual reunión de Comisión Directiva que se realiza todos los miércoles.

Nuestro compañero fue atacado por la espalda y golpeado violentamente, debiendo recibir atención médica y una sutura como consecuencia de las lesiones sufridas. Se trató de un hecho que no tuvo como finalidad el robo, lo que agrava aún más la situación y pone en evidencia un acto de violencia injustificada.

Como institución, nos solidarizamos plenamente con nuestro compañero y acompañamos en este difícil momento. Asimismo, informamos que se tomarán las medidas correspondientes para identificar a los agresores y que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.

Desde El Fortín decimos con absoluta claridad: NO A LA VIOLENCIA. La violencia no es el camino, no representa nuestros valores ni la forma en la que entendemos la convivencia dentro y fuera del club. Como Comisión Directiva y como institución, ponemos un freno firme a estos hechos que no pueden ni deben volver a ocurrir”.