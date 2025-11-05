El Municipio continúa con los trabajos de limpieza e hidráulica

El Municipio de Olavarría despliega de manera permanente trabajos en materia de hidráulica en distintos puntos del partido, con el objetivo principal de favorecer a un ágil y normal escurrimiento de las aguas. En ese sentido, en las últimas horas se inició un abordaje del canal que atraviesa el sector trasero del predio de la Escuela Técnica N° 2, ex Industrial, cuya cuencia es integrada por los desagües de distintos barrios de ese sector de la ciudad.

Los trabajos son llevados a cabo con recursos municipales, tanto en materia de maquinaria como de personal, con la coordinación de la Dirección de Hidráulica y Pavimento de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos.

De acuerdo con lo que se detalló desde dicha área, se trata de un canal cuyo recorrido principal tiene una extensión aproximada de 850 metros, que se inicia en el cruce de avenida Del Valle e Islas Malvinas y culmina en la conexión con el canal de avenida La Rioja, a la altura aproximada de la intersección con Belgrano, frente al predio de la Unicen.

Ese curso de agua cuenta con las conexiones además de canales de menor porte, provenientes de las calles Hornos, Vélez Sarsfield y San Martin, que provienen desde distintos barrios del sector.

Se trata principalmente de trabajos de limpieza y rectificación, que se prevé que se prolonguen hasta la jornada de este jueves inclusive.