Sabado 22 de Noviembre 2025 - 12:52hs
11°
Sabado 22 de Noviembre 2025 - 12:52hs
Olavarría
11°
 |  nacionales
 - 22 de Noviembre de 2025 | 10:47

El Gobierno busca convocar a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre

El oficialismo quiere tratar en tandas las principales reformas y proyectos de ley que impulsa.

El Gobierno evalúa oficializar el llamado a sesiones extraordinarias antes del 10 de diciembre. Así, el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, Adrián Pagán, citó de manera formal a los legisladores electos para el 3 de diciembre para celebrar la sesión preparatoria del juramento en el Congreso.

Según el documento, esta sesión se llevará a cabo el próximo miércoles a las 13 en la Cámara baja.

Días antes los 24 senadores que resultaron electos en los comicios de octubre jurarán en sus cargos en una sesión preparatoria que se realizará en la Cámara alta el 28 de noviembre a las 11, aunque asumirán sus bancas el 10 de diciembre junto a los diputados.

 

Cuanto antes

 

Esta movida del Gobierno nacional tiene como objetivo tratar cuanto antes la serie de proyectos clave que impulsa. De hecho, también se evalúa un potencial desdoblamiento de las fechas de sesiones extraordinarias para tratar en tandas las principales reformas -laboral, penal y tributaria- y proyectos de ley.

Si bien el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tiene intenciones de extender las sesiones en enero, lo más probable es que durante ese mes haya un receso y la actividad se retome del 1º al 28 de febrero.

