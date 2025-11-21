El Tren Solidario llega con donaciones a Bolívar y Urdampilleta

Como informa La Mañana, tanto en Bolívar como en Urdampilleta se coordinará la descarga y posterior distribución de la ayuda. Las donaciones trasladadas incluyen alimentos no perecederos, indumentaria, artículos de higiene y otros elementos aportados por particulares y organizaciones. Todo el material será entregado a instituciones de Bolívar y Urdampilleta que luego se encargarán de canalizar la asistencia según las necesidades.
"Los invitamos a que nos den la bienvenida, con una Bandera argentina y un pañuelo blanco, recordando esas épocas cuando el tren de pasajeros llegaba a estas localidades", dijeron desde la organización del Tren Solidario.
El convoy movilizará a 260 pasajeros provenientes de Buenos Aires, que permanecerán en Bolívar durante todo el fin de semana.