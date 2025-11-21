El Tren Solidario llega con donaciones a Bolívar y Urdampilleta | Infoeme
11°
Olavarría
11°
Infoeme
 |  provinciales
 | 
 - 21 de Noviembre de 2025 | 11:42

El Tren Solidario llega con donaciones a Bolívar y Urdampilleta

La formación arriba este viernes 21 a Bolívar y el sábado 22 continuará hasta la localidad castigada por el temporal de principios de mes.

En su viaje número 58, el Tren Solidario arriba a la ciudad de Bolívar este viernes 21 de noviembre en horas del mediodía, donde será recibido en la Estación del Ferrocarril, y al día siguiente se desplazará hasta Urdampilleta, la localidad castigada por el temporal del 3 de noviembre. Se trata de una nueva misión del proyecto impulsado por la Revista Rieles, que recorre distintas ciudades del país trasladando donaciones destinadas a instituciones comunitarias.

Como informa La Mañana, tanto en Bolívar como en Urdampilleta se coordinará la descarga y posterior distribución de la ayuda. Las donaciones trasladadas incluyen alimentos no perecederos, indumentaria, artículos de higiene y otros elementos aportados por particulares y organizaciones. Todo el material será entregado a instituciones de Bolívar y Urdampilleta que luego se encargarán de canalizar la asistencia según las necesidades.

"Los invitamos a que nos den la bienvenida, con una Bandera argentina y un pañuelo blanco, recordando esas épocas cuando el tren de pasajeros llegaba a estas localidades", dijeron desde la organización del Tren Solidario.

El convoy movilizará a 260 pasajeros provenientes de Buenos Aires, que permanecerán en Bolívar durante todo el fin de semana.

