Olavarría tendrá un nuevo boxeador profesional 

La noche del viernes volverá a tener un festival de boxeo “Al estilo Carlos López” y además de una docena de peleas profesionales, junto con la promotora de Walter Crucce y Ariel Zalazar, habrá un nuevo debut profesional ya que la velada cerrará con el debut de Alexander Farías en el campo rentado.

El 93° evento organizado por Carlos López tuvo su conferencia lanzamiento en instalaciones de BinBaires donde se realizó el pesaje reglamentario para los dos boxeadores que cerrarán la velada en instalaciones del Club El Fortín.

La pelea en la categoría Mediopesado significará el debut de Alexander Farías que tras una prometedora carrera amateur da el gran paso ante su gente enfrentando al mendocino Matías López.

“Nos ha costado mucho la confección de este Festival, pero vamos a presentar 12 peleas amateur y una profesional que es muy esperada y a la altura de lo que merece el público de Olavarría”, sostuvo Carlos López al momento de la presentación del evento que se llevará a cabo desde las 21:00 del próximo viernes en el salón de fiestas “Fortinero”.

Sobre el debut profesional del representante de la Escuela Municipal de Boxeo, Ariel Zalazar y Walter Crucce, promotores de la programación, coincidieron que “la idea es darle la posibilidad a los chicos de que su primera pelea profesional sea acá ante su gente porque tienen la suerte de tener un festival por mes”.

También habló Alexander Farías sobre lo que significará volver al ring, pero en esta oportunidad como profesional: “Estoy ansioso por esto, pero estoy bien preparado, desde hace más de un año entrenando en la Escuela Municipal, pero este debut es también de todos los entrenadores que tuve en otros gimnasios”.

“Estamos agradecidos de que nos hayan dado la oportunidad, es muy difícil hacer boxeo profesional en la actualidad, y hemos venido a dar guerra”, aseguró el oriundo de Guaymallén sobre lo que será su cuarta presentación como profesional.

Además, Carlos López confirmó la programación con varios de los prospectos con grandes aspiraciones a tener próximos debuts sobre el cuadrilátero que se prepara para nuevas peleas, nuevas emociones y un nuevo púgil profesional en la Ciudad.

La programación:

Joaquín Vásquez (FB Box) vs Esteban Regner (Mar del Plata)

Rodrigo Nievas (Videla Box) vs Thiago Aquino (Tandil)

Franco Lucero (Barragán Box) vs Maximiliano Olivera (Punta Alta)

Elías Serruggi (Videla Box) vs Joaquín D´Alessandre (Mar del Plata)

Sofia Olivetto (Oto Box) vs Nadia Barrera (Matadero Box)

Carlos Sánchez (Videla Box) vs Sergio Suárez (Las Flores)

Michael Dijeronimo (FB Box) vs Alexander Costa (Las Flores)

Junior Bargas (Matadero Box) vs Zarek Castro (Mar del Plata)

Facundo Farías (Olavarría) vs Lautaro Pérez (Mar del Plata)

Alejandro Tolosa (Pendas Box) vs Mariano Velázquez (Rauch)

Diego Requena (Matadero Box) vs Axel Barreto (Mar del Plata)

Tomás Coca (Turco Box) vs Axel Urruchua

Semifondo

Bruno Marín (FB) vs Mateo Gómez (Los Toldos)

Pelea Fondo Profesional

Alexander Farías (Olavarría) vs Matías López (Mendoza)