Bahía Blanca: una madre y su hija murieron en un incendio y se sospecha de un doble femicidio

Dos mujeres fueron encontradas muertas esta madrugada en una vivienda del barrio Thompson, en la ciudad de Bahía Blanca. El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana, en una casa ubicada en Santa Fe al 2300, según informa La Nueva. Allí se desató un incendio y hay sospechas de doble femicidio.

Personal policial y bomberos del Cuartel Central acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un incendio. Al ingresar, encontraron dos habitaciones envueltas en llamas y, una vez controlado el fuego, hallaron los cuerpos de Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Belén Bustos (25), en una misma cama.

En el interior de la vivienda se detectaron restos de combustible, y testigos aseguraron haber escuchado dos detonaciones de arma de fuego momentos antes del inicio del incendio. Además, indicaron que vieron a un hombre retirarse rápidamente del lugar en una motocicleta.

Por el momento, la causa fue caratulada como "Averiguación causal de deceso" y la investigación está a cargo del fiscal Jorge Viego.

"Eran mujeres sanas, trabajadoras"

"Escuché en la cámara (de seguridad) como un disparo pero no se si fue eso u otra cosa; yo no estaba, había ido a jugar al fútbol y cuando llegué me encontré con esta sorpresa", mencionó Daniel Herrera, un vecino de las víctimas.

"Eran vecinas de toda la vida, todavía no caemos, no lo puedo creer", agregó refiriéndose a Adriana Miriam Velázquez y su hija, Mariana Belén Bustos.

"Eran mujeres sanas, trabajadoras, sin problemas con nadie, humildes, respetuosas. No era gente jodida, no sabés qué pensar, no entiendo. Toda la vida estuvieron acá", completó Herrera.

Búsqueda en las cámaras de monitoreo de Bahía Blanca

A su vez, Federico Montero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad provincial, aseguró que por el momento "no se descarta ninguna hipótesis y todas las líneas de investigación son valoradas, desde lo peor", declaró a La Nueva en el lugar del hecho.

Acompañado por las máximas autoridades de la fuerza policial, el funcionario remarcó que la investigación está a cargo del doctor Jorge Viego, titular de la fiscalía especializada en homicidios. "Ahora la Policía Científica trabaja dentro del lugar para tratar de arrojar luz al caso. Recién se ordenó a los jefes de cada comisaría un relevamiento de cámaras de monitoreo de la ciudad y también de las domiciliarias", aseguró Montero.