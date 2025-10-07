Axel Kicillof ante el acto de Javier Milei: "Hay que resaltar el grado de locura que esto implica"

Frente al show que dio el presidenteen el escenario del Movistar Arena para la presentación de su nuevo libro, el gobernadorcalificó el hecho de “locura” y consideró que desde el Gobierno nacional “están por fuera de la realidad”. Además, habló de la renuncia dey sugirió que su lugar en la boleta de La Libertad Avanza (LLA) podría ser ocupado por

"Hay que resaltar el grado de locura que esto implica", dijo Kicillof cuando le preguntaron su opinión sobre la actividad del mandatario nacional. "Es preocupante, es asombroso, están por fuera de la realidad realmente", comentó mientras de fondo sonaban las canciones interpretadas por el Presidente.

Kicillof se refirió a la "crisis social y productiva que hay en el país" y cuestionó que una convocatoria como la que hizo Milei pueda llevarse adelante en un contexto como el que describió y en medio de una campaña electoral alterada por la salida de quien encabezaba la nómina de diputados nacionales del oficialismo para la provincia de Buenos Aires.

"Cualquier otro tipo de gobierno utiliza los recursos que tiene para tratar de solucionar los problemas o alguno de los problemas... ¿Qué hace el Presidente en esta crisis económica, con esta situación social, haciendo esto?", se preguntó después. "A Milei hay que despertarlo", enfatizó.

La crisis económica según Axel Kicillof

Durante una entrevista con el canal C5N, el bonaerense recordó la situación económica y argumentó: “Hoy venía mirando números con el presidente del Banco de la Provincia, la morosidad de las familias en el sistema, 5,9% es el peor número desde la crisis de 2009. Está arriba de la pandemia y se está acelerando”. Y en ese sentido añadió: “La morosidad quiere decir gente que tomó un crédito, gente que la tarjeta no la puede pagar la familia. Números que son muy bajos históricamente en la Argentina y solo en momentos de crisis muy, muy graves”.

“A pesar de que el Presidente, en lugar de cambiar, de modificar, de recalcular, en lugar de hacer esa autocrítica que se planteó, profundiza”, sostuvo, reclamando al mismo tiempo: “Deberían estar encargándose y ocupándose de lo que les pasa a los comerciantes”.

José Luis Espert y la reimpresión de boletas

La salida de Espert de la lista de La Libertad Avanza y el pedido del oficialismo de reimprimir las boletas para que en su lugar figure Diego Santilli, generó críticas del arco opositor. En ese sentido, Kicillof apuntó: “A 20 días de las elecciones nos van a meter a toda la fuerza de la provincia de Buenos Aires, porque hay audiencias donde hay que impugnar o no la boleta. Hay un montón de procedimientos que hay que hacer”.

“Ahora hay una sola boleta, la tiene que preparar el Estado. Antes las boletas las imprimían los partidos, ahora es una sola impresión” y agregó: “Todas las boletas que pagó el Gobierno de la provincia para la boleta partidaria, la de siempre, que además no hubo fraude, fue tres veces más barata: 5000 millones de pesos contra esta, que son 15.000”. Y aclaró: “Modificar todas las boletas no es solo una fuerza. Incluso si lo paga La Libertad Avanza, como 10 millones de dólares de costo de campaña”.

Finalmente, estimó que la renuncia del diputado podría haber sido una sugerencia de la administración de Estados Unidos. "Yo no sé si no lo bajan los yanquis, porque el jefe de campaña de La Libertad Avanza no es más (Santiago) Caputo, el jefe de campaña es Donald Trump", sostuvo en referencia a los vínculos del gobierno argentino con el estadounidense.

De la misma manera, señaló que "no lo bajan por el juicio en Estados Unidos, no lo bajan por los 200.000 dólares, por los vuelos en avión ni por las 300 mentiras que dijo Espert", sino "porque electoralmente no les está garpando". Y amplió: "Lo corren por conveniencia electoral, ni siquiera por las acusaciones vinculadas con el narco".

Frente a este panorama y ante la incertidumbre sobre lo que pasará con las papeletas que se utilizarán el 26 de octubre, si habrá una reimpresión o no por la salida de Espert, el gobernador volvió sobre la estrecha relación de la administración local con la de Estados Unidos y planteó una idea para resolver el dilema. "Si van a cambiar la boleta, que lo pongan a Trump", finalizó.