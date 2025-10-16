La sobreoferta de pollo hizo desplomar el precio: 2.000 pesos el kilo en supermercados

El brote dedetectado durante agosto en la provincia de Buenos Aires paralizó lasy produjo unade pollo en el mercado interno provocando una baja en el precio en supermercados y un alza del consumo.

Como ejemplo el precio del kilo de pollo entero en la cadena Coto se ofrece a $1.999 mientras que el kilo de cuadril en el mismo supermercado está a 9.400. Otras cadenas también tienen promoción en el pollo: Vea, a $2.300 el kilo; Día, $2.600, y Carrefour, $2.700.

La situación es aprovechada por los consumidores pero afecta de lleno a los productores y empresas que vienen registrando pérdidas millonarias en las últimas semanas al no poder realizar los envíos al exterior normalmente.

A principios de octubre, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) reactivó las exportaciones de productos aviares tras cerrar el brote de influenza en aves de granjas comerciales y restituir el estatus sanitario.

Sin embargo, los productores todavía sufren los efectos de dicha restricción por la gran cantidad de stock acumulado. (Con información de Noticias Argentinas y DIB.)