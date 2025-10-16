La sobreoferta de pollo hizo desplomar el precio: 2.000 pesos el kilo en supermercados | Infoeme
Jueves 16 de Octubre 2025 - 20:31hs
21°
Jueves 16 de Octubre 2025 - 20:31hs
Olavarría
21°
Infoeme
 |  economia
 - 16 de Octubre de 2025 | 19:32

La sobreoferta de pollo hizo desplomar el precio: 2.000 pesos el kilo en supermercados

Por el brote de gripe aviar de agosto, que ya ha sido superado, se paralizaron las exportaciones de pollo y el precio interno se derrumbó.

El brote de influenza aviar detectado durante agosto en la provincia de Buenos Aires paralizó las exportaciones y produjo una sobreoferta de pollo en el mercado interno provocando una baja en el precio en supermercados y un alza del consumo.

Como ejemplo el precio del kilo de pollo entero en la cadena Coto se ofrece a $1.999 mientras que el kilo de cuadril en el mismo supermercado está a 9.400. Otras cadenas también tienen promoción en el pollo: Vea, a $2.300 el kilo; Día, $2.600, y Carrefour, $2.700.

La situación es aprovechada por los consumidores pero afecta de lleno a los productores y empresas que vienen registrando pérdidas millonarias en las últimas semanas al no poder realizar los envíos al exterior normalmente.

A principios de octubre, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) reactivó las exportaciones de productos aviares tras cerrar el brote de influenza en aves de granjas comerciales y restituir el estatus sanitario.

Sin embargo, los productores todavía sufren los efectos de dicha restricción por la gran cantidad de stock acumulado. (Con información de Noticias Argentinas y DIB.)

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME