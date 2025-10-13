ESTHER CATALINA ALLASSIA VIUDA DE CRAVERO (Q.E.P.D.) | Infoeme
Lunes 13 de Octubre 2025 - 18:20hs
24°
Lunes 13 de Octubre 2025 - 18:20hs
Olavarría
24°
Infoeme
 necrologicas
 13 de Octubre de 2025 | 14:50

ESTHER CATALINA ALLASSIA VIUDA DE CRAVERO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12  de Octubre de 2025 a los 97 años de edad.

 

 

Sus hijos: Nelly y Néstor Cravero. Sus hijos políticos: Luis Laborde y Patricia Paez. Sus nietos: Luisina y Catalina Laborde Cravero; Maria Pia, Maria Celeste y Francisco Cravero. Sus nietos políticos: Juan Pablo Endere, Tomas Nicolino y Julieta Del Valle. Sus bisnietos Juan Martin, Catalina, Beltrán y Roma. Sus acompañantes: Sarita, Yanina, Melisa y demás deudos participan su fallecimiento.

 

Barrio en el que vivía: Microcentro

Lugar de nacimiento: Tacural Castellanos, Santa Fé

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada

