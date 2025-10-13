ESTHER CATALINA ALLASSIA VIUDA DE CRAVERO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de Octubre de 2025 a los 97 años de edad.
Sus hijos: Nelly y Néstor Cravero. Sus hijos políticos: Luis Laborde y Patricia Paez. Sus nietos: Luisina y Catalina Laborde Cravero; Maria Pia, Maria Celeste y Francisco Cravero. Sus nietos políticos: Juan Pablo Endere, Tomas Nicolino y Julieta Del Valle. Sus bisnietos Juan Martin, Catalina, Beltrán y Roma. Sus acompañantes: Sarita, Yanina, Melisa y demás deudos participan su fallecimiento.
Barrio en el que vivía: Microcentro
Lugar de nacimiento: Tacural Castellanos, Santa Fé
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada