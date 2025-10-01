Nación declaró a 10 municipios bonaerenses en emergencia agropecuaria

En medio de un fuerte malestar de los productores rurales por la falta de obras para mitigar las inundaciones que afectan a miles de hectáreas de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional formalizó este miércoles la emergencia agropecuaria en diez municipios bonaerenses.

La decisión oficializada en la Resolución 1450/25 del Ministerio de Economía y publicada en el Boletín Oficial busca frenar el enojo del sector luego de que la quita de las retenciones a los granos durara 48 horas. Este gesto al campo va en sintonía con reactivar una obra clave para la provincia de Buenos Aires.

La declaración de la emergencia abarca a circunscripciones de 10 municipios bonaerenses para el periodo que va entre el 1º de mayo y el 31 de octubre. Los beneficiados son: Hipólito Yrigoyen, General Alvear, General Viamonte, Las Flores, Chivilcoy, Junín, Roque Pérez, General La Madrid, Chacabuco y Monte.

La provincia de Buenos Aires había declarado la emergencia en septiembre, pero ahora el aval de Casa Rosada amplía las medidas de alivio para los campos por intermedio de ARCA. (DIB)