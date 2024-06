"Queremos ver resultados": las exigencias del campo para Milei

En una entrevista con "El Destape Mundo", Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), insistió en que en el mediano plazo el Gobierno debe llevar al mercado cambiario hacia una unificación de los precios del dólar oficial y paralelo. "Creo que el final del camino, como objetivo, tenemos que ir a un cambio unificado. Eso el gobierno lo tiene presente. No solo por el sector, si no, en general", aseguró.

En las últimas semanas, ante la incapacidad del Banco Central a acumular reservas, las miradas se posaron sobre la retención de granos que impacta en una menor liquidación de divisas por parte del sector agroexportador. El titular de CRA aseguró: "Tenemos la lupa sobre liquidación de granos, pero no creo que sea tan importante la diferencia" y sostuvo: "Este mes y el próximo va a haber liquidación del campo porque se vencen compromisos: pago de alquileres, insumos y cuotas de maquinarias".

En esta línea, planteó que no hay una decisión explícita de retener granos, sino que depende de los ciclos de cosecha y siembra. "El productor planifica el año y su moneda fuerte, el grano, lo vende en la medida que tiene sus necesidades. Cosecha una vez al año y va vendiendo de acuerdo con sus necesidades", afirmó el directivo de CRA.

"Se terminó la siembra de trigo, que es una inversión importante. En un par de meses comenzamos la siembra de maíz y soja, y ahí vende granos para poder cumplir con los compromisos. En el resto de la comercialización, interviene en la cadena el exportador, y la liquidación ya no depende del productor", justificó.

En referencia al impacto del tipo de cambio en la liquidación del sector, destacó: "Al final del camino, como objetivo, tenemos que ir a un cambio unificado. Eso el gobierno lo tiene presente. No solo por el sector, si no, en general. No soy autoridad, pero es un paso que hay que ir haciendo teniendo previsto que no impacte en la comunidad", aseguró el presidente de la Confederación. Castagnani consideró: "Si se hace en forma escalonada, podemos poner el nombre de devaluación y unificación cambiaria".

"El gobierno tiene que prever que no impacte en el asalariado. Es un objetivo de largo alcance pero no es algo que estamos pidiendo", reiteró y resaltó la desregulación de las importaciones y reiteró sus críticas por alto costo crediticio para el sector por parte del Banco Central.

"No olvidemos que un reclamo que le hacemos al Gobierno es una medida inentendible del Banco Central, que implica que el productor que tenga más del 5 por ciento de stock de soja es castigado con mayores intereses si quiere refinanciar o tomar crédito”, había señalado a este medio el directivo. El titular de CRA había anticipado que el 2024 “es un año muy distinto al año pasado" tras dos campañas de sequía.

"Con algunas particularidades pero saliendo ya de la siembra del trigo y con una cosecha que no fue récord pero fue buena para soja”, señaló y resaltó que en el sector están "expectantes ante una ley que se aprobó" en referencia a la Ley Bases. "Ahora queremos ver los resultados", advirtió.

Fuente: El Destape