"30 de Agosto" se suma a las sucursales de Correo Argentino que dejarán de funcionar

El viernes 24 de mayo cerrará sus puertas de manera definitiva la. Ignacio Falcioni, responsable de esa sucursal desde hace trece años, confirmó la noticia al medio local “30 en mano”:

En sus redes sociales, Falcioni escribió el viernes por la noche: “Como es de público conocimiento, se cierra en dos semanas la agencia de Correo Argentino de nuestra localidad. Hoy lo han sabido todos, pero yo lo sé hace unos cuantos días y opté por no decir nada ya que ha sido un muy mal trago”.

Citado por La Opinión de Trenque Lauquen, sigue Falcioni: “He recibido innumerables mensajes de apoyo y de propuestas para tratar de frenar esta locura y realmente me hace saber que he sido un buen servidor para mi pueblo. No solo me toca a mí, sino a muchos compañeros de la zona 5 de la provincia de Buenos Aires, son más de 50 sucursales, es mucha gente la que he conocido y me he encontrado con personas asombrosas de las cuales muchas no conozco personalmente pero el trato cotidiano hace que les haya tomado mucho afecto como ellos a mí, todos me han escrito o llamado. Es una situación de mucha incertidumbre la que se vive en la empresa, deseo lo mejor a los que nos vamos y también a los que se quedan a poner el pecho”, agregó.

Despidos en el Correo Argentino

La de 30 de Agosto es una de las tantas sucursales de Correo Argentino que cerrará sus puertas. Días atrás, DIB dio cuenta de que también bajará la persiana la sucursal que funciona en Santa Regina, una pequeña localidad donde viven poco más de 500 personas, al norte del partido bonaerense de General Villegas. Ese pueblo da así un paso más hacia su desaparición, como lo demostraron los vecinos que posaron con un cartel que dice “condenados a emigrar”.

Con información de Diarios Bonaerenses.