Cristina Fernández reapareció con críticas a las políticas de Milei: "Debe dar un golpe de timón"

En el primer discurso desde que dejó el poder por última vez, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió este sábado bajar el tenor de la disputa interna en el peronismo bonaerense y enfocarse en la crítica a las políticas del presidente Javier Milei, un objetivo al que dedicó la casi totalidad de su discurso.

Cristina Kirichner reapareció en Avellaneda, municipio gobernado por Mayra Mendoza, una referente de La Cámpora muy cercana al líder de esa agrupación, Máximo Kirchner. Era un escenario desde el que algunos temían que realizara un discurso muy enfocado en un respaldo a su hijo ante las críticas que viene recibiendo de dirigentes que impulsan el liderazgo y una candidatura de Axel Kicillof.

Sin embargo, la presidente optó por otro camino: sí bien Máximo fue el único dirigente del kirchnerismo al que se refirió por nombre y apellido, dejó dos frases contundentes para desactivar esa disputa, al menos por ahora.

Al pedir centrarse en la crítica a Milei, reprochó a camporistas y axelistas que “están discutiendo para cambiar la vida de los dirigentes, no de la gente”. Dijo que lo que hay que hacer es estudiar y explicar las políticas que puso en marcha el Presidente y que “si todos supiéramos y estudiáramos más podríamos defender mejor las cosas”. Después, enfatizó que cuando ella citó a Juan Perón para pedirle a los dirigentes del peronismo que tomen el bastón de mariscal “no era para dárselo en la cabeza a otro compañero”.

De ese modo, CFK optó por evitar una escala de la interna, algo similar a lo que hizo el propio Kicilof –presente en Quilmes- quien en dos discursos previos esta jornada criticó a Milei sin haer alusiones a la interna.

Por otra parte, la Expresidenta dedicó la totalidad de su discurso de poco más de una hora a criticar a Milei y sus políticas: a la ideología del presidente la llamó “anarco colonialista” y a quien le pidió “un golpe de timón”.

“Cuando escuché al Presidente congratularse por el superávit público del primer trimestre y resulta que no pagaste la energía, las obras públicas, y le debés a las provincias y a las universidades… No hermano, no tenés superávit. Mirá todo lo que debés”, apuntó la exvicepresidenta durante su discurso en el que le pidió al mandatario un “golpe de timón” de las políticas económicas del Gobierno.

“Es un superávit que no tiene sustento. Creer que en la Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender el país, la economía y el mundo”, continuó la exmandataria a lo largo de su alocución en la que también cargó contra una “falta de plan de estabilización” económica.

Estas son las principales frases del discurso de Cristina Kirchner

- “Hace 21 años yo estaba en Río Gallegos, siento como si estuviésemos en el juego de la Oca y hubiésemos retrocedido al punto de partida”.

- “Escuché al Presidente en una cadena nacional y me decidí a venir acá para reflexionar sobre este particular momento que vive la Argentina, sobre el proyecto anarco capitalista y el inútil sacrificio al que está siendo sometido nuestro pueblo”.

- “¿Superávit de dónde? no tenés superávit. Es un superávit que no tiene sustento. Creer que en Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender la argentina, la economía y el mundo”.

- “De todos los países del mundo solamente tres tienen superávit fiscal: Dinamarca, Noruega y Australia”.

- “El déficit fiscal más grande del mundo es el de EE.UU que tienen la maquinita de los dólares y unos cuantos portaaviones, se pueden dar el lujo de tener déficit y trasladarlo a los demás países del mundo”.

- “Hermano, hermana, te pudo haber votado el 60%, pero si cuando sos gobierno la gente se caga de hambre, pierde el trabajo y aumenta la desocupación y no puede llegar a fin de mes, ¿de qué sirve?”.

- “Lo curioso es que nos quieren presentar a 21 años de la Argentina que recibimos en 2003 las mismas políticas”.

- “Nosotros no eramos ni privatistas ni estatistas. Primero recuperamos el agua, no había agua en el conurbano. Recuperamos Aerolíneas Argentina porque el estado nacional en 2008 paga el combustible y todos los sueldos, no hubo más remedio”.

- “Recuperamos las jubilaciones porque el Estado pagaba el 60%”.

- “En ese gobierno hubo un plan que le hace falta al gobierno [de Milei]: no tiene un plan de estabilización, que sí lo tuvo el gobierno anterior que fue la convertibilidad sostenida por la venta del patrimonio nacional y por el endeudamiento”.

- “Cuántas veces escucharon en 2019 la intensidad de Cristina, los modales, los destratos. Después de este presidente soy la condesa María Eugenia de Chikoff. No me jodan más con esto”.

- “¿Qué es el anarcocapitalismo? Hay una pista en el discurso de la cadena nacional. Dijo que la recuperación y crecimiento va a venir desde 4 lugares: petróleo, gas, minería y agricultura. Nos preanuncia una economía de un carácter extractivista: llevarse todos los recursos naturales sin valor agregado, sin tecnología, sin industrialización. O sea, pre capitalista.

- “Me hace acordar a la Argentina del virreinato del Río de la Plata cuando se llevaban toda la riqueza, suena a anarco-colonialismo”

- “Te puede haber votado el 60%, pero si después la gente se c… de hambre, ¿de qué sirve?”

- ¿Qué pasó con las prepagas? Tuvo que mandarse para atrás y no resolvió nada. Tenía que dejar sin efecto con un DNU la parte de prepagas en el otro decreto y retomar la capacidad del Estado para regularlas, algo que establecimos nosotros en 2011″.

- “Las prepagas tienen que estar sometidas al sistema de Seguros. ¿Cómo puede ser que digas que te vas a fundir con la regulación y no te fundís nunca? El Estado necesita establecer una armonía”.

- “El Presidente habla de adoctrinamiento en las escuelas pero si hubiéramos adoctrinando en las escuelas él no sería presidente”.

- “Tal vez muchos se acostumbraron a la desocupación. Cuando Néstor salió segundo y cuarto de la población estaba desocupada y es tremendo que hoy no alcance, nunca había pasado. Que no te alcance es no tener alcance”.

- “El presidente debe comprender que debe dar el golpe de timón sobre esta política”. (DIB)