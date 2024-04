Se inauguró el X Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina

En el cierre de la jornada del miércoles se realizó el acto inaugural de la décima edición del Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina en el Complejo Universitario de Olavarría, evento científico que constituye el principal espacio de intercambio y discusión de problemáticas arqueológicas para las Pampas del Cono Sur.

El mismo es organizado por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Paleontológicas del Cuaternario Pampeano (INCUAPA – UE CONICET/UNICEN), junto con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y fue declarado de Interés Municipal por la Municipalidad de Olavarría.

El acto fue encabezado por la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Lic. Gabriela Gamberini; el director del Instituto INCUAPA, Dr. Gustavo Martínez, y por la comisión organizadora, los. Dres. Gustavo Politis y Gustavo Flensborg y la Dra. Gabriela Chaparro. Estuvieron presentes también la vicedecana de FACSO, Dra. María Luz Endere, la codirectora del Instituto INCUAPA, Dra. María Gutiérrez; investigadores/as, becarios/os, docentes y estudiantes de distintas unidades académicas del país.

De manera inicial, el Dr. Flensborg expresó el agradecimiento por la participación de más de 120 personas inscriptas en la décima edición del CARPA, que volvió a realizarse de manera presencial después de siete años. La Dra. Chaparro por su parte detalló las características del Congreso y las áreas temáticas sobre las que se trabajará.

Por su parte, el Dr. Politis reflexionó acerca del actual contexto sociopolítico y la “difícil situación que atraviesa la ciencia en la Argentina. La ciencia, la tecnología y las universidades están siendo atacadas, principalmente las ciencias humanas y las ciencias sociales, desde lo económico y desde lo cultural”. Se refirió al recorte de fondos y de puestos de trabajo en el CONICET y planteó que “a diferencia de otras oportunidades, en este caso hay una situación inédita, que es una batalla cultural instalada contra la ciencia”.

“Este Congreso tiene que ser visto además de un encuentro de unión, debate y generación de ideas y conocimiento, como un acto de resistencia y un ejercicio de resiliencia”, agregó el Dr. Politis.

El Dr. Martínez agradeció la gran presencia de investigadores/as y estudiantes, y resaltó el trabajo realizado por la comisión organizadora. “Hace 20 años en Olavarría se organizó el tercer CARPA, y nos llena de orgullo que segundas y terceras generaciones del INCUAPA estén en la comisión organizadora de este Congreso”, refirió.

Finalmente, la Lic. Gamberini resaltó la importancia de que la Facultad de Ciencias Sociales sea sede de un evento científico de estas características, y agradeció el trabajo en conjunto realizado con el Instituto INCUAPA. “Tenemos que fortalecer esta lucha por la universidad y la educación pública, este tipo de encuentros se convierten en espacios de resistencia contra este tipo de discursos que se instalan livianamente y parece que prevalece la desconfianza hacia investigadores, investigadoras y docentes universitarios”, manifestó.

“Debemos continuar con el desarrollo del proyecto de la Universidad y la Ciencia pública, porque en los últimos años hemos crecido en investigación, en estudiantes que eligen la universidad pública y en graduados primera generación de universitarios”, agregó.

Primeras actividades

El evento científico se extenderá hasta el próximo sábado y reúne a investigadores/as, becarios/as y estudiantes de diferentes universidades y centros de investigación que presentan información novedosa, desde distintas disciplinas y líneas de trabajo, sobre la arqueología de los actuales territorios de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, norte de Patagonia, sur de Córdoba y San Luis, Entre Ríos, Uruguay y sur de Brasil.

El Congreso inició con el desarrollo del taller “Desafíos para la gestión del patrimonio arqueológico. Hacia la adopción de buenas prácticas”. A lo largo de la jornada se realizaron los simposios denominados “Las sociedades pampeanas en el holoceno tardío: variabilidad, persistencias y transformaciones” y “La frontera pampeana, escenarios y actores (siglos XVIII-XIX)”.

Asimismo, con una gran convocatoria se realizó la conferencia magistral “Clovis to Cowboy. From the Pleistocene through the Holocene”, a cargo del Dr. Marcel Kornfeld, del Departamento de Antropología, University of Wyoming, Laramie, EE. UU.