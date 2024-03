Carlos Battigelli: “Estoy aprovechando los minutos”

El pasado sábado, San Miguel recibió a Agropecuario para completar una nueva fecha de la segunda categoría del fútbol argentino, y luego de la igualdad, Carlos Battigelli habló con varios medios partidarios y también con Infoeme.

El “Trueno Verde” es uno de los nuevos animadores de la Primera Nacional y consumadas 8 fechas, ha conseguido alejarse de la zona del descenso, pero sumando sólo un triunfo y 6 igualdades, una de ellas el pasado sábado en condición de local ante Agropecuario y sobre la actualidad de su nuevo equipo, Battigelli manifestó: “Jugamos bien y no se nos viene dando eso de llevarnos los tres puntos, son situaciones de partido, pero no podemos tener esos errores”.

Retrocediendo en el tiempo, el volante olavarriense habló sobre su llegada a la entidad y se alegró por la oportunidad porque “en el club hay muy buena gente, me recibieron bien y está todo ordenado, está lindo y está bueno sentirse cómodo”.

“A medida que van pasando los partidos uno va sintiéndose más cómodo y en eso bien, porque creo estar aprovechando los minutos”, sostuvo Battigelli sobre su presente futbolístico que lo tuvo por segundo partido seguido como titular luego de ausentarse en algunas citaciones de principio de la temporada y en varias otras ubicarse en el banco de los suplentes sin ver minutos.

El deportista surgido en Estudiantes que jugó la pasada temporada en el Primera Metropolitana se ilusionó con “seguir mejorando y que se nos empiecen a dar los resultados” en un equipo que tiene más ligaduras a la Ciudad que el propio futbolista ya que el DT es Gustavo “Sapito” Coleoni y el Ayudante de Campo es Gustavo Liggerini, quien perdió la final por el ascenso al Torneo Federal A con Ferro en 2017.

“La gente de Olavarría siempre es bienvenida acá, hemos hablado con el cuerpo técnico, tienen familia allá, entonces alguna que otra vez hemos tenidos charlas sobre la Ciudad” contó el joven de 27 años.

Por último, Battigelli no olvidó su debut en la categoría el pasado 10 de marzo: “Que esté mi mamá en la cancha el día del debut fue un placer, después de mucho tiempo me volvió a ver jugar, desde que jugaba en Olavarría que no me veía y me puso muy contento”.