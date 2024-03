Para Milei, el salario le va a ganar a la inflación cuando se abra el cepo

Tras conocerse una inflación en febrero de 13,2% y mientras desde el Gobierno se busca “pisar” las paritarias, el presidente Javier Milei aventuró este miércoles que los salarios recién podrán ganarle a la inflación cuando se levante el cepo, aunque a esta medida no le puso fecha.

A pesar de asegurar que sigue presente la idea de abrir el cepo, ir a la competencia de monedas y cerrar el Banco Central, Milei advirtió que ese proceso no es “instantáneo” y que ahora el objetivo primordial es evitar una supuesta “hiperinflación” hacia donde iba el país cualdo él asumió.

“Nosotros creemos que en cuanto abramos el cepo y empiece el rebote del nivel de actividad, el salario va a empezar a ganar fuertemente, al margen de que con la caída del dólar ha subido mucho”, sostuvo en Radio Mitre el Presidente, pese a las quejas de los sindicatos, con algunas ramas que todavía no cerraron paritarias.

Sin embargo, reconoció que aún no están dadas las condiciones para que se abra el cepo. Pero sí dijo que esa decisión está cerca y que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) establecen que se podrá hacer a mitad de año.

“Prefiero tener que soportar un poco más esta situación débil de actividad, pero evitar la hiperinflación, porque en el fondo no hay nada que cause más daño que la inflación y estamos comprometidos a exterminar la inflación, y de hecho lo estamos haciendo”, sentenció.

En una férrea defensa de su gestión, Milei dijo que el “Banco Central quebrado” que recibió de la gestión anterior ahora ya compró 10 mil millones de dólares y ponderó que la base monetaria no se haya movido. “Es un programa donde vamos a pasar a un sistema de competencia de monedas con el peso. Después mandaremos la ley para que emitir sea un delito penal y en ese proceso avanzaremos hacia la eliminación del Banco Central”, ratificó sobre sus intenciones. Y aclaró: “Nunca dije que era instantáneo. Pero todos los pasos que estamos dando es para que en algún momento podamos abrir el cepo, hacer competencia de monedas y cerrar el Banco Central”.

Convencido de que su administración está “mucho más cerca que lejos” de salir de los controles, de todas formas se mostró cauto para evitar así una estampida del tipo de cambio. “El problema radica en que si abrimos, ¿a mí quién me asegura que no va a haber una corrida?”, se preguntó y entonces marcó: “Tengo que esperar unos meses. No estoy dispuesto a correr el riesgo”. (DIB)