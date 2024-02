¿Qué jubilados recibirán el bono y de cuánto será?

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que el bono que reciben los jubilados y pensionados del haber mínimo, hoy de $55.000, será en marzo de una cifra cercana a $70.000. Sin embargo, aclaró que otra parte de los jubilados también recibirán una suma pero dependerá de los ingresos.

De esta manera, entre el haber mínimo que pasará a $134.446, y ese refuerzo, el ingreso del mes próximo rondará los $206.000.

Además, el ministro aclaró que -tal como ya viene ocurriendo desde hace meses, cada vez que se dispone un adicional-, quienes perciban más que la jubilación mínima y menos que esa cifra más el bono (es decir, menos de $206.000), cobrarán un plus que será equivalente a lo que haga falta para completar los $205.000.

“El bono será para todos los que cobran menos de lo que da la mínima más el bono. Hasta $206.000 pesos”, aclaró. “Esa es la jubilación mínima pero no podemos darnos el lujo de no cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones y como no pasó la ley, tenemos que compensarlos”, dijo Caputo.

“El populismo después lo pagamos todos con una alta inflación. Usan a los jubilados en forma política. Casi el 95% de los que cobran la mínima son los que no aportaron lo que corresponde”, expresó el ministro.

Caputo enfatizó que de seguir con este modelo de fórmula jubilatoria, los jubilados perderán 2% de sus ingresos contra la inflación, por este motivo explicó que se continuará con los bonos mensuales, pero advirtió que una vez que las jubilaciones empiecen a crecer y la inflación se detenga, habrá un ajuste más del 2% para el resto de argentinos. (DIB)