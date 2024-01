El oficialismo aceptaría hacer cambios en la “Ley Ómnibus” para lograr que avance

El presidente Javier Milei estaría dispuesto a realizar algunas concesiones en el articulado de la llamada “Ley Ómnibus”, con la que busca desregular la economía, reformar el sistema electoral y eliminar la movilidad jubilatoria automática, entre otros puntos, para lograr que el grueso del proyecto sea aprobado.

La intención del Ejecutiva quedó evidenciada de dos formas. Por una parte, el presidente del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, dijo que “queremos ponernos a trabajar y trabajar la ley. Tenerla preparada a mitad de mes si se puede. Consideramos que vamos a tener mayoría y podremos pasarla al Senado. Vamos a escuchar a todo el mundo, si debemos corregir puntos del paquete de leyes lo vamos a hacer”.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, habló de realizar “clarificaciones” a las modificaciones que planteo el proyecto al régimen federal de pesca, luego de una reunión con el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres y con el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, dos aliados críticos que se los reclamaron.

Francos es parte del ala “moderada” del gobierno, que tensiona con los sectores más duros, identificados con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

En ese marco, el proyecto de Ley, que formalmente fue titulado “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, fue ingresado a Diputados comenzará su recorrido en comisiones el martes, con la intención del gobierno de llevarlo al recinto el 25 de enero, un día después del paro anunciado por la CGT y las dos CTA.

Desde LLA dicen que podrá haber concesiones, pero que hay una gran parte del proyecto que no se negociará. Los cambios podrían por caso tener más aceptación en materia electoral que laboral. De hecho, el núcleo económico es uno de los que más importa a Milei, aunque allí hay puntos que potenciales aliados podrían discutir, como algunas privatizaciones –Banco Nación, YPF- que son criticadas por el radicalismo.

Los encargados de las negociaciones será Francos y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Este último dijo hoy en declaraciones publicadas por el portal MDZ que “he charlado con la mayoría de los bloques y en general hay un principio de acuerdo en ir adelante con la mayoría de los puntos”.

“No me alarmaría tanto con las facultades extraordinarias, está dentro de la ley. Nadie está avasallando al Congreso”, intentó conciliar Menem. En este sentido, el diputado de La Libertad Avanza, argumentó: “Se las han dado, y la han ejercido. Y en algunos casos lo han hecho abusando de la misma. En este caso hay una emergencia como no hubo nunca antes”.

Desdfe LLA descartan la posibilidad de conseguir acuerdos con diputados de Unión por la Patria (UxP), pero aseguraron que a algunos partidos de la oposición les molestan más “las formas que las reformas”.

Desde LLA, admiten que “sería muy duro” que el denominado proyecto de ley ómnibus no tenga el apoyo necesario para su aprobación cuando sea debatido en Diputados.

En paralelo, el viernes ingresó al Senado el DNU 70/2023, que contiene otro cúmulo de reformas.

La medida será tratada por el Poder Legislativo durante los próximos 10 días hábiles, una vez que quede conformada la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

La norma fue parcialmente suspendida por la Cámara Nacional del Trabajo,q ue dictó dos medidas cautelares para que no se aplique su capítulo laboral.

Se trata de planteos formulados por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).

Los jueces resolvieron “disponer la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/2023 en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo”. (DIB)