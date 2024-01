Kreplak: “En ninguna otra parte del mundo el precio de los medicamentos es libre”

En las últimas horas, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, que renovó su cargo al frente de la cartera junto con la reasunción de Axel Kicillof, se sumó a las manifestaciones en contra de la desregulación de los precios de los medicamentos, que en el último mes incrementaron su costo en más del 100%.

“En ninguna otra parte del mundo el precio de los medicamentos es libre. Ahora en Argentina sí. Esa es la libertad que nos vendieron: la de poder aumentar los precios sin control ni regulación. El descontrol produce, ni más ni menos, pérdida de acceso y salud”, expresó Kreplak en sus redes sociales.

En esa línea, el ministro bonaerense remarcó que los cálculos del Centro de Profesionales Farmacéuticos de Argentina dejan de manifiesto que la “venta de medicamentos en el país cayó un 19% en el último mes, lo que significa que hoy dos de cada diez personas no pueden acceder a los fármacos que necesitan”.

Es preciso mencionar que, durante el 2023, el aumento de los precios de medicamentos fue de 319%, lo que significa que los costos para los consumidores se incrementaron por encima de la inflación interanual. Sin embargo, entre noviembre y diciembre, los fármacos registraron aumentos disparatados que alcanzaron el 140%.

Con esos datos sobre la mesa, Kreplak advirtió que, además, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Javier Milei “deroga la Ley que fomenta la producción pública de medicamentos, destruyendo una herramienta central de la soberanía sanitaria para favorecer a grandes cadenas farmacéuticas a costo de empobrecer y enfermar a los argentinos”.

En ese contexto, Kreplak remarcó que en la provincia de Buenos Aires la salud no es comprendida como un mercado, porque no funciona como tal, “principalmente porque el paciente no elige qué medicamentos consumir o dejar”. “El consumo de fármacos debe estar intermediado por un profesional de la salud”, explicó el ministro.

En última instancia, Kreplak recordó que en la Argentina la “salud y el acceso a los medicamentos correspondientes al tratamiento que el paciente necesita es un derecho”, y ratificó que esa legalidad debe ser garantizada por el Estado.

Cabe recordar que, el aumento de más del 100% de los medicamentos desde la desregulación de precios que aplicó el Gobierno de Javier Milei también fue rechazado por el Foro de Intendentes Radicales, que esta semana manifestó su preocupación por “los incrementos que se producen en medio de un enorme deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de las familias”.