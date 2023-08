Bolívar: un hombre se descompensó, la ambulancia no arrancó y falleció

Un vecino de la localidad de Hale, partido de Bolívar, sufrió una descompensación y, cuando sus familiares pidieron auxilio para trasladarlo al hospital, la ambulancia no arrancaba, razón por la cual los vecinos tuvieron que empujarla por algunos minutos. Luego de 45 minutos, el hombre falleció “tirado en el piso”, según expuso su hija en redes sociales.

El lamentable hecho sucedió en la jornada del lunes, en la localidad que se encuentra ubicada a 35 kilómetros de la ciudad cabecera, un hombre sufrió una descompensación y sus familiares solicitaron una ambulancia para que lo asista, la unidad no arrancó y vecinos la empujaron tratando de que se pusiera en marcha para poder realizar el traslado del hombre al Hospital Capredoni de Bolívar.

Después de 45 minutos cuando lograron que la unidad sanitaria arrancara, el hombre ya había fallecido.

La situación trascendió porque fue expuesta por la hija del hombre fallecido en las redes sociales. Gisela González en su perfil personal de Facebook, escribió un posteo dirigido al intendente municipal Marcos Pisano, al senador Eduardo “Bali” Bucca y al delegado de Hale, Hernán Urrutia, en el mismo la mujer relata:

“Hoy con el alma destrozada quiero hacer público señor Marcos Pisano, Bali Bucca y delegado de Hale, Hernán Javier Urrutia, cómo puede ser que una ambulancia nueva no arranque en un caso de urgencia. 45 minutos estuvo mi papá tirado hasta que hicieron arrancar la ambulancia. A mi papá me lo dejaron morir como un perro”.

En la misma publicación la mujer expone: “Tenemos un hospital hermoso en Hale ¿Por qué no lo EQUIPAN como se debe?".

También en el posteo la mujer denuncia: “Otra que no tengan un médico estable para casos de urgencia, es una vergüenza también. Espero que encuentren la solución, por mi papá que ya no está y por cualquier otra persona, que esto se arregle”.

En la publicación que tiene más de un centenar de reacciones y alcanza casi las sesenta veces compartida, los vecinos de la localidad de Hale también comentan situaciones relacionadas con la salud pública de la localidad, en uno de los comentarios una mujer cuenta una situación que le sucedió con un familiar: “A mi tío si bien la atención fue buena y rápida xq estaba la doctora (la alcance justo, ya se iba); tuvieron q cambiarlo en la ruta a otra ambulancia del hospital de Bolivar, xq la de allá no tenía el oxígeno suficiente para él” y en otro de los comentarios un hombre expone: “Totalmente de acuerdo… para fiestas y joda hay todo, puro cartel como siempre pasa… pero pasa ese día y no hay nadie… hoy solo hay una enfermera en la mañana 8 horas… la que está después , hoy de vacaciones, nadie la cubre, una urgencia no hay, solo a Bolívar si arranca la ambulancia…. así estamos..”.

La ambulancia que sufrió el desperfecto mecánico fue entregada el 31 de julio del año 2021, por el intendente municipal Marcos Pisano, en el marco del 123° aniversario de Hale. Pisano en esa oportunidad estuvo acompañado por Eduardo “Bali” Bucca, el delegado municipal Hernán Urrutia, la secretaria de Desarrollo de la Comunidad (hoy concejal), Lorena Gallego y por el entonces candidato a concejal por el Frente de Todos, Pablo Soria.

Fuente: Diario La Mañana de Bolívar