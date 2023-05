Madame Lú: “Salir a actuar es salir a vivir”

Luego del estreno de la comedia “¿Dónde está el gato?” que se estrenó el sábado pasado con una sala llena en el Teatro Municipal, la activista olavarriense Madame Lú agradeció a quienes la acompañaron y compartió: “Salir a actuar es salir a vivir”.

“Ahora que pasaron las horas, se empiezan a calmar las emociones y puedo sentarme más tranquila e intentar agradecer todo lo que pude vivir acompañada de un maravilloso equipo”, expresó Madame que no paró de agradecer en ningun momento.

Seguidamente sostuvo que le sería muy difícil dar nombres de quienes fueron parte de este proyecto: “No daré nombres porque no quiero ser injusta ni olvidarme de nadie, fueron tantas las personas que ayudaron y aportaron, la lista sería interminable”, anticipó.

Y continuó: “Por eso prefiero decir solamente gracias, pero gracias de corazón a todxs; gracias por la sala llena de nuestro hermoso Teatro Municipal; gracias por los aplausos, las risas, el cariño, el respeto y las ovaciones del final; gracias por los mensajes y por las fotos, por los saludos y los abrazos; gracias por las infinitas devoluciones llenas de amor que no paro de recibir”.

Seguidamente, la protagonista de la comedia contó: “¿Dónde está el Gato? fue un sueño loco que ustedes me permitieron hacer realidad y disfrutar tanto que no hay palabras para describirlo” y agregó: “Ser feliz sobre un escenario es incomparable, una sensación única que supera cualquier expectativa, un sueño que me rondó desde muy chica cuando todo empezó como un juego y una liberación”.

“Salir a actuar es salir a vivir y hacerlo para ustedes, hacerlo con esa repercusión, hacerlo despertando esas carcajadas, esos gritos y aplausos me da una sensación de plenitud incomparable”, cerró.

El elenco está compuesto además por La Negra Juárez, Juan Emilio Scipione, Milena Ramongassie y Aurelia Jones. El guion es de Juan Pablo Goñi Capurro y la producción general está a cargo de Par Mil Producciones.