La Reserva AFA no tuvo locales y en las Inferiores hubo un gol

El Torneo Proyección de Reserva y el Torneo Apertura de Inferiores completaron otra fecha entre el jueves y el pasado sábado con varios locales como protagonistas.

La 14° fecha del Torneo Proyección no tuvo minutos olavarrienses por primera vez desde el comienzo de la competencia oficial. Mateo Alberca y Mateo Mendía fueron al banco, pero no ingresaron. Independiente derrotó en Córdoba a Belgrano por 1 a 0 y Boca Juniors no pudo con Racing y fue empate 0 a 0.

En lo que respecta a las categorías formativas que jugaron la 6° fecha, la mayor divisional tuvo a Mateo Gómez Navarro iniciando el duelo ante Unión desde la banca. Fue triunfo 1 a 0 para llegar a las 13 unidades.

Por otro lado, Sarmiento se enfrentó a Central Córdoba y en Quinta fue triunfo para el “Verde” por 1 a 0 con la presencia de Valentín Manolio y Tomás López y en Sexta, el triunfo fue por 3 a 1 con Uriel Ruiz.

La competencia de ascenso también tuvo minutos para los formados en los clubes de Olavarría.

En Camioneros, Máximo Modarelli fue titular en Camioneros en el empate 2 a 2 ante Patronato en la Séptima.

Por último, Aldosivi contó con la presencia como titulares de Lucio Falasco, Martín Ferreyra y Bautista Vales en las victorias de Cuarta, Quinta y Sexta.

El “Tiburón” enfrentó a Almagro y en Cuarta se impuso 3 a 1, en Quinta por 2 a 0 con un gol del olavarriense y en la 2007, triunfó por 1 a 0 con Vales siendo reemplazado a los 20 minutos de la parte complementaria.