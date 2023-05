Se quedaron sin mercadería para el comedor y reciben donaciones frente al Municipio

Ezequiel es un olavarriense ciego que, pese a su discapacidad, hace dos años decidió ayudar a los vecinos y abrir un merendero en barrio Ituzaingó. Este viernes, junto a un grupo de mujeres que lo acompaña, no pudieron preparar la comida porque no tienen mercadería y decidieron acercarse al Paseo Jesús Mendía, frente al Municipio, para recibir donaciones de alimentos no perecederos.

En este marco de esta actividad se comunicaron con Infoeme, para compartir la situación que los atraviesa: “Tenemos alrededor de 25 familias para alimentar y no hay mercadería, vinimos acá no a protestar sino a hacer una colecta solidaria” y enumeró: “No tenemos fideos, no tenemos arroz, no tenemos para cocinar”.

Aseguraron que desde el Municipio, pese a estar frente al edificio “nadie se acercó” y aclararon: “De los dos años que estamos en el barrio, nunca se acercaron para ver qué necesitábamos, una vez nos ayudaron acomodándonos una luz, y bueno, ahora por el tema reductor de velocidad, pero lo que es alimentos, nunca”.

“Con el tema de la crisis económica se ha dificultado, se han sumado bastantes familias, cada vez que abrimos siempre uno o dos se nos acerca, más en esta temporada con el frío, es complicado nosotros cuando arrancamos teníamos ocho familia, ahora tenemos 25”, indicaron.

Frente a esto último contaron: “Hoy vinimos acá y no le pudimos cocinar a la gente porque no tenemos nada, lamentablemente tuvimos que venir acá y ver si la gente nos ayuda un poco”.

El comedor funciona los lunes miércoles y viernes. Quienes deseen colaborar con mercadería pueden escribir a Facebook: Merendero Conquistando Sonrisas Mabel o bien comunicarse al 2284 53-8480.