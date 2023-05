El FdT acusó al Municipio de colocar dinero en Plazos Fijos y no usarlo para obras

El Concejal del Frente de Todos Ubaldo García e integrante de la Comisión de Hacienda mediante una entrevista radial con el periodista Martín Rodríguez, denunció que el Municipio coloca dinero en plazo fijo, "en lugar de ser destinarlo a obras".

Tras una reunion que sostuvo el edil del FdT con la Secretaria de Hacienda Eugenia Bezzoni, criticó desde una posición política la Rendición de Cuentas, y adelantó que puede haber una sesión especial el 31 de mayo para tratar el tema en sesión.

"Tratamos la rendición estamos en este caso de este año un poco jugados con los tiempos porque tiene que tratarse en el consejo antes de fin de mayo, y se han atrasado un poco los tiempos, estamos hoy 16 de mayo y ya faltan 14 días y estará la sesión así que estamos un poco atrasados", sostubo Garcia.

"Algo que evaluamos es que la rendición está desde fines de marzo en el Concejo y tiene un superávit en los papeles de 85 millones, pero cuando uno empieza a analizar un poco y se lo consultábamos puntualmente a la secretaria, este número contiene, por ejemplo, la venta de la calle a Cemento Avellaneda, que fue una operación de venta a la cementera por 165 millones, es decir, cuando uno empieza a restarle eso, venta de bienes de capital, intereses también de plazos físicos, listras y colocaciones que tiene el municipio, realmente el déficit operativo que visualizamos, el déficit que tiene esta rendición es muy significativo alarmante", explicó al respecto.

En este marco, resalto: "Desde el punto de vista de la gestión vemos que los intereses tiene casi 499 millones de pesos que ha ido cobrando de dinero de interés de fondos que van quedando sin utilizar, fondos que son para obras o para diferentes asistencias de programas y de actividades que debe efectuar el municipio no se hacen en tiempo y forma, por supuesto el municipio hace colocaciones, pero deben saber que desde el punto de vista financiero las colocaciones en realidad con una inflación como la que vivimos terminan dando pérdidas, más cuando no se hacen las obras, hay un conjunto de obras que consultamos con la secretaria que no se han ejecutado por lo que nosotros inferimos que esa cantidad de dinero que no se ha utilizado en esas obras se utiliza en colocaciones".

"El vecino no necesita colocaciones en el banco lo que necesita son las obras en tiempo y forma, no es que en un contexto inflacionario como el de hoy, que si las cosas no las haces en forma inmediata, la modificación constante de precios hace que a futuro es imposible realizar la obra", resaltó el concejal que denunció que "se pone plata en plazo fijo y no se ponen obras, la primera imagen que da la rendición es esa, sin número de obra en cero, hay colocaciones que superan los montos de los 499 millones de ingresos por intereses, son récord en el municipio".

"Es una realidad que está viviendo hoy el municipio de Olavarría. La contadora (por Bezzoni) habló de que todos los municipios están haciendo lo mismo. En definitiva, si todos están haciendo lo mismo, está mal en todos los casos, porque hoy lo que se necesita en la gestión es rapidez y agilidad en la realización de las obras.

Para finalizar Garcia señaló además que la contadora Bezzoni les explicó que existen retrasos en algunos pagos de la Provincia, que abarca el monto de unos $160 millones.

Con información de Lu32.