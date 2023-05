Carlos Pellegrini pide por el cordón cuneta: “En contexto electoral no todo vale”

La Junta Vecinal Carlos Pellegrini, entregó notas al Gobierno Municipal con el objetivo de obtener respuestas acerca de la obra de cordón cuneta que fue propuesta para este año. En este marco expresaron: “En contexto electoral no todo vale”.

En este marco, indicaron que pidieron una reunión al secretario de Gobierno municipal, Hilario Galli y al Secretario de mantenimiento y obras públicas, Julio Ferraro, y detallaron: “Queremos que nos den respuestas a qué va a pasar con la prometida obra para este año para el barrio Carlos Pellegrini ya que, siempre expresamos nuestra disposición al diálogo como herramienta de construcción”.

Carta al Municipio:

Esta Comisión Vecinal solicita ante usted, tenga a bien considerar la posibilidad de una reunión con el fin de que nos transmita como transita la concreción de aquella propuesta de realización del cordón cuneta para el Barrio Carlos Pellegrini, que fuera parte del presupuesto para el corriente año.

Tras haber licitado la misma y los oferentes presupuestaran por encima del monto estimado, no conocemos noticia alguna sobre una reestimación en el cálculo o una posible nueva licitación para que finalmente la obra se dé por iniciada.

Cabe recordar que, para la realización del cordón cuneta se abrieron las propuestas presentadas por las empresas el pasado 14 de febrero, proyecto para el cual la comuna prefijó un monto estimado de 130 millones, quien menos lícito, presupuesto 181, desde entonces, no ha comunicado el ejecutivo su proceder para lograr dar cumplimiento a la obra.

En contexto electoral no todo vale, resulta banal la entrega de un volante semanas atrás, donde alegaban, “próximamente cordón cuneta”, a la fecha no hay una propuesta alguna de rever el presupuesto, no existe un nuevo llamado a licitación, ha sido también la misma promesa que vinieron a plantear en la campaña del 2017, y a la vista estamos de su incumplimiento, por ello les pedimos a los responsables y sostenedores, de lo que es por el momento, una vil expectativa.

Dejen de divertirse con la necesidad, la ilusión y las ansias de una obra reclamada por la comunidad del Pellegrini en más de una oportunidad, no por el grupo que añaden al panfleto, sino, por esta Junta Vecinal, que prefieren desestimar, porque escucha las inquietudes de vecinas y vecinos y las expone en la comuna. Empecemos por respetar y valorar al otro, ningunear y menospreciar a quienes viven en el barrio Carlos Pellegrini, riéndoseles en la cara nuevamente, para beneficio partidario, no debiera, ser un "todo vale".