Vecinos del barrio Carlos Pellegrini preocupados por la obra de cordón cuneta

La Junta Vecinal del Barrio Carlos Pellegrini emitió un comunicado en el cual dejó expuesta su preocupación por el futuro de la obra de cordón cuneta, que fue anunciada dentro del presupuesto Municipal.

La inquietud de los vecinos surge ya que, tras la licitación en la que se presentaron dos empresas con un presupuesto que superaba ampliamente al que la municipalidad había dispuesto para el proyecto, no hubo más novedades al respecto.

Comunicado completo:

A la obra de cordón cuneta proyectada para nuestro barrio -Carlos Pellegrini-, se le otorgó un presupuesto de 130 millones, las empresas que se postularon ofertaron 50 millones por encima.

Iniciada nuestra gestión presentamos -como Junta Vecinal-, en más de una oportunidad, solicitudes de reuniones con el Ejecutivo para poder transmitirles la necesidad y los beneficios que este tipo de obra traería al barrio, logramos exponérselo al secretario de gobierno, Hilario Galli en una reunión que nos concedió en agosto pasado, hemos compartido como quedan abnegadas las calles cuando llueve, como se acumula agua en las veredas, y se originan pozos por falta de mantenimiento adecuado.

En lo colectivo, visualizamos cierto logro en que la obra de cordón cuneta para el Pellegrini este dentro del presupuesto para este año, aun así, creeríamos en ella, iniciada la obra.

Tuvimos conocimiento de estos números ya que nos hicimos presentes el día de apertura de sobres, el mismo 14 de febrero, como la comuna no comunicó al respecto, suponíamos que, en base a los números, pretendían dar la seguridad de que la obra se realizaría como se había estipulado.

Hoy no conocemos si la obra se realizará o no, y hacemos pública esta noticia, porque así lo hizo el Ejecutivo, y consideramos pertinente que vecinas y vecinos que aún no sepan, estén sabiendo: por un lado, el avance de la licitación y por otro, que los números -al no ser lo esperado- según el presupuesto podrían condicionar o no la realización del cordón cuneta, una noticia que podremos dar en los próximos días si es que conseguimos información al respecto.