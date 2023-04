Se aprobó un aumento del agua del 246,65% de forma escalonada

En el marco de la 4° sesión del Concejo Deliberante, los concejales de Juntos y la Unión Cívica Radical (UCR) aprobaron un aumento de 246,65% del agua. El incremento será en tres veces y aun se desconoce qué valor se aplicará a cada mes.

El proyecto de ordenanza fue presentado por el concejal Nicolás Marinangeli, quien aclaró que el Ejecutivo, a raíz de la solicitud de “adecuación de valores del cuadro tarifario” presentada por Coopelectric, consideró un aumento del 246,65% lo que resultaría, según precisó el edil, que “una factura media del consumo de agua solamente tendría un valor de 1700 pesos mensuales y 2600 pesos mensuales para el servicio de agua y cloaca”.

Posteriormente a la presentación, fue el turno de la concejala Celeste Arouxet, de Ahora Olavarría, quien planteó: “No puedo entender cómo están votando un aumento del 246 por ciento sobre una estructura totalmente falsa, cómo analizan un punto de equilibrio con información falsa”.

Al mismo tiempo cuestionó: “Qué estamos votando si hay una estructura de costos que no es válida” y pidió: “En primer lugar quiero que se rechace este expediente porque no me pueden dar el fundamento de buscar un punto de equilibrio con esta documentación”.

“Le tengo que pedir al intendente Ezequiel Galli que nos demuestre que esto no es un acuerdo político, le realicen un sumario administrativo correspondiente a las personas que avalaron una auditoria con documentación que no fue corroborada porque no lo decimos nosotros, lo dice el expediente y lo dice Coopelectric”, continuó.

En sintonía con sus solicitudes, pidió que, a Coopelectric, “se le apliquen las multas correspondientes por presentar documentación errónea” y recordó: “No nos olvidemos que una de las funciones del municipio es el control de los servicios públicos”.

La lista de pedidos cerró con uno dirigido al Tribunal de Cuentas: “Que tome nota de lo que está pasando hoy, porque se está avalando un aumento con información que no es certera”.

“No podemos llegar a una respuesta, no podemos llegar a un análisis, tampoco nos sirve pasar la comisión. Porque pasa lo que pasa siempre. Ahora se empeoró la cosa, ahora no solamente no nos responden, sino que mienten en la cara”, concluyó.

Luego siguió la palabra del concejal del interbloque del Frente de Todos, Ubaldo García quien apuntó: “Tenemos argumentos como para rechazar este aumento” y en alusión a lo ocurrido en la última sesión recordó: “Es desprolijo, de la misma forma que se presentó el 13/ 4, lo único que ahora se sabe el porcentaje, pero lo que hay adentro de ese porcentaje está tan confuso como en la sesión anterior”.

Gracia hizo un recorrido por el tratamiento del proyecto, sobre el que acusó que en escasas ocasiones tuvieron acceso y refirió: “De esta forma se trabajó, quiero aclarar por el tema de los tiempos, así que falta, por supuesto, un trabajo mayor”.

“Estamos trabajando sobre una base en la que a simple vista se ven los errores”, insistió el edil del interbloque opositor, al tiempo que denunció: “Vuelven a traer un expediente con errores porque no dejan trabajar en las comisiones”.

Sobre la tarea del municipio señaló: “Debería controlar bien el servicio, qué números se están manejando y no hacer una auditoria exprés”.

A su turno, el Sebastián Matrella de la UCR presentó una propuesta de modificación del artículo 1 y planteó aplicar “una reforma del cuadro tarifario escalonado para que se distribuya a lo largo del año, de esta manera se van a ver reflejadas en junio, septiembre y noviembre”.

Sobre el cierre, habló el concejal Juan Sánchez, mientras que la propuesta del concejal Sebastián Matrella fue aprobada por la mayoría de los bloques UCR-Juntos y Juntos. A la hora de votar en general el proyecto se dispuso, por pedido del bloque del FDT, la misma se realizó de manera nominal. La actualización de tarifas fue aprobada por la mayoría de los bloques UCR – Juntos y Juntos y se convirtió en la Ordenanza 5085/23 que tendrá vigencia con posterioridad a la promulgación de la misma.