Sergio Berni: “La degradación del tejido social es lo que deja el narcotráfico”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, habló de la grave crisis que vive la ciudad de Rosario por el avance narco y expresó que “fracasó el modelo de lucha contra el narcotráfico, pero no hay que bajar los brazos”.

En tanto, sobre la intervención del Ejército Argentino, dijo que la fuerza “no interviene en tareas de enfrentar al narco, es un facilitador logístico, siendo que incluso se trata de un Ejército diezmado”.

En declaraciones televisivas al canal C5N, Berni reflexionó sobre la problemática que se desarrolla en la ciudad santafesina: “Lo que ha pasado en Rosario es un Estado que perdió parte esencial de su componente, el Estado jurídicamente tiene otra dimensión, uno de los componentes es el territorio, cuando pierde el territorio pierde la esencia”. En esa línea, añadió: “Hoy el Estado paralelo en Argentina y en el mundo es el delito y el narcotráfico. Cuesta entender la situación que está atravesando Rosario, por la precariedad, no hay un cartel con inteligencia y grupos profesionales. La degradación del tejido social es lo que deja el narcotráfico”.

Sobre la forma de gestionar esta crisis con las fuerzas de seguridad en el territorio, Berni aseguró que “con la presencia, el ingreso, con fuerzas de seguridad, con la logística y las herramientas del Estado, del gobierno nacional, provincial y municipal tienen que trabajar de forma articulada”.

Acerca del ataque al supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo, Berni expresó: “Bienvenido Messi que pudo dar visibilidad a un problema que muchos querían esconder bajo la alfombra. Lo triste es que si no le hubiera a Messi y le pasaba al mercado de la esquina no pasaba nada”.

Consultado sobre las imágenes de cárceles de El Salvador, donde están detenidos miembros de Las Maras, el ministro señaló que no se trata de la misma problemática ni se puede comparar con lo que pasa en Rosario.

“El pueblo salvadoreño está contento y a mí no me asusta, yo estoy convencido de que el sistema penitenciario en Argentina está en crisis y tiene responsabilidad del delito que hay. En la provincia de Buenos Aires el 85% de los delitos son cometidos por personas reincidentes, por aquel que estuvo preso y la cárcel es el lugar donde se debe resociabilizar, y si no lo logra no funciona”, aseveró el funcionario bonaerense.

“En la cárcel el trabajo debe ser una obligación. Un detenido tiene que trabajar para solventar sus gastos y los de su familia y para generar los mecanismos de control una vez que es excarcelado, y no puede salir si no está resociabilizado”, apuntó, y añadió: “No puede ser que los presos estén manejando el delito por teléfono en las cárceles”.

En otro tramo de la entrevista, Berni se refirió a la delincuencia juvenil y al derecho penal juvenil. “En La Plata hay tres menores de edad que en los últimos tres meses fueron detenidos 75 veces. Primero robaron un pan, después una bicicleta, después salieron armados”, ejemplificó, y añadió: “¿Qué estamos esperando, o que maten a alguien o que lo maten? ¿Esa es la manera para un peronista de cuidar a los niños? Para el peronismo los privilegiados son los niños. A los niños hay que cuidarlos no teniendo miedo a la hora de plantearse la ley penal juvenil”, aseguró.

El ministro dijo que él “pondría a los presos bonaerenses a trabajar en las redes ferroviarias”, y consultado sobre qué haría el gobernador Axel Kicillof ante esa idea, dijo que “podría hacerlo” y que el ministro de Seguridad bonaerense es él.