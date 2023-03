Matías Orlando: “Le jugamos de igual a igual a uno de los candidatos del torneo y estoy súper conforme”

Racing perdió el invicto que había cosechado en el Parque Olavarría ante Unión en la noche del jueves y terminado el duelo, Matías Orlando habló con Infoeme.

“Lo del final es solo un tiro errado, pero en lo que fue todo el juego le jugamos de igual a igual a uno de los candidatos del torneo. Estoy súper conforme con lo que hemos hecho, pero también es real que es la cuarta derrota al hilo, pero hay formas y formas de perder y de esta forma nos da energía para lo que viene”, resaltó Matías Orlando luego de saludar uno por uno a sus jugadores que se fueron aplaudidos por el público.

El profesor de educación física destacó, entre el esfuerzo de sus dirigidos, el regreso de Martín Delgado tras ausentarse por lesión en la última gira: “Entrenó como pudo, lo tratamos de acomodar en tres días para que pudiera jugar lo que jugó y estoy contento porque este de vuelta porque sabemos que es un jugador sumamente importante para nosotros. Lo demuestra en la cancha y si bien físicamente hoy se notó que no estaba del todo bien, nos da muchísimo en cancha”.

El “Chaira” no hizo caso omiso a las seguidillas de caídas en la Región Sudeste de la tercera categoría del básquet nacional, pero también destacó que “nos duele sí, pero no nos bajoneamos. Venimos de perder dos partidos el fin de semana pasado y jugamos como jugamos hoy da el claro indicio de que estamos para pelear por eso no nos podemos poner mal; el torneo pasa y uno tiene que sumar victorias para quedar lo más arriba posible”.

Completada la primera mitad de la Etapa Regular, el coach racinguista analizó que de cara a lo que viene, tratarán de seguir con una localía fuerte y “de visitante vamos a tratar de llevar de la mejor forma y seguir con el plan de traernos una victoria, porque el tema es jugar dos días seguidos, porque a los jugadores les merma muchísimo el rendimiento”.