La mujer policía hot que se abrió un OnlyFans y gana 400 dólares por semana

Cansada de ganar poco como policía, una sargento de la Bonaerense abrió una cuenta en OnlyFans y cuenta que gana 400 dólares por semana. "Me respetan más que en la comisaría", dice.

. “Hace dos años que hago contenido para OnlyFans. Empecé tímidamente, hice el curso y descubrí que lo disfruto… disfruto mostrarme y ganar platita, me gusta calentar, pero soy policía bonaerense y hay cosas que no puedo hacer”, comenta.

“No quiero que nadie sepa, ni siquiera mis padres, que son un poco chapados a la antigua y estoy seguro que no lo entenderán porque son prejuiciosos. Es algo mío, no tengo por qué compartirlo”, señala.

“Me toca patrullar, controlar estaciones de trenes, ordenar a los manteros, estar en distintas esquinas. Muchas horas son… Me jode que no me reditúe, me jode estar arriesgando la vida por poca guita, me jode que las leyes no nos amparen, me jode que haya jueces y fiscales garantistas anticanas. Parece que los que integramos las fuerzas de seguridad los derechos humanos no existen”, sostiene.

Clara trabaja doce horas por día, de 7 a 19 y hace horas extras. “Como policía llego a ganar, con las horas extras, menos de 200 mil pesos… Es poca plata para la cantidad de tiempo que le dedico y la verdad es que quiero estar más holgada económicamente, necesito ayudar a mis viejos, por eso empecé con OnlyFans, que hoy me permite casi triplicar el sueldo".

"Con OnlyFans se gana, pero no lo podés hacer de taquito, hay que estar a tono, tenés que predisponerte para la producción, lucir alguna nueva rompa interior, algo para estimularte y también para estimular al seguidor”, agrega.

La sargento de la bonaerense tiene 600 seguidores y varios clientes extranjeros. “Todos yankis, que me dejan platita verde”, dice.

“En la plataforma me transformo, no tengo nada que ver con esta que ves aquí, una policía seria, que mantiene la conducta. En OnlyFans dejo volar mi imaginació. Me ayuda mi personalidad, no soy tímida ni me da vergüenza mostrar mi cuerpo”, asegura.

"Solo trabajo con seguidores del exterior. Tengo cerrado el OnlyFans para seguidores de Argentina y también de América latina. Es riesgoso, viste, nunca se sabe”, indica.

Cuenta que sus seguidores le piden fotos o videos relacionados a su trabajo como policúa. “Pero no sólo eso hago, también busco innovar, me gusta disfrazarme y jugar a lo que dé. Últimamente soy una chica pin-up y elijo lo vintage, buscando referencias como Dita Von Teese, la novia de Marilyn Manson”, dice.

“Me piden cosas que saben que puedo darles, no se zarpan, pero si ocurriera, por supuesto que tengo mis límites. La verdad es que tengo un vinculo sano con el cliente, respetuoso… y si algo no me llegara a gusta aprieto el botón y apago la computadora o el teléfono”.