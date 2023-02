Galli aún no decidió si será candidato a Intendente: “La puerta está abierta”

Con aires de campaña, las consultas sobre candidaturas comienzan a ser más recurrentes. Tal es el caso de la última conferencia de prensa que encabezó Ezequiel Galli junto a Diego Santilli, el intendente de Olavarría adelantó que aún no tomó ninguna decisión.

Ezequiel Galli y Diego Santilli, encabezaron una conferencia después de la reunión presencial de la mesa bonaerense del PRO, que tuvo lugar este viernes en Sierras Bayas, y brindaron detalles sobre las candidaturas que disputa cada uno.

En este sentido, Galli precisó que “no se habló de ninguna candidatura”, aunque sí destacaron la presencia de “cuatro precandidatos a Gobernador”, entre ellos, Santilli quien apuesta a disputar ese lugar en la Provincia.

“Estaban sentados en la mesa cada uno con una postura o idea diferente sabiendo que los temas se debaten ahí en esa mesa para después elevarlo a la mesa nacional”, expresó el Intendente de nuestra ciudad.

Sobre su rol en las siguientes elecciones, indicó: “Algunos intendentes ya definieron no ser candidatos, el resto todavía no lo hemos decidido porque son decisiones que se toman en el territorio local”.

“En mi caso será una decisión con el equipo incluso con mi familia. ¿La ley me habilita a ser candidato?, sí ¿Decidí no serlo? No, por lo cual la puerta está abierta y el momento de definición será para dentro de algunas semanas”, concluyó Ezequiel Galli quien dejó incógnitas sobre las decisiones que debe tomar en poco tiempo.