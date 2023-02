Pedro De la Vega: “Siempre soñé con este momento”

Una de las figuras del último triunfo de Lanús fue Pedro De la Vega y tras la victoria, habló sobre su presente, el arranque de la temporada y lo que viene en el ciclo.

Tras el 3 a 0 ante Central, en el cual se destacó con un gol y una asistencia, Pedro De la Vega charló con Fortaleza Granate y contó sus sensaciones en este gran arranque de temporada.

“Uno siempre aspira a lo mejor, sueña en grande siempre. Ganar los primeros cuatro partidos no es para nada fácil, en un fútbol argentino que es tan parejo. Pero es muy bueno, ojalá se pueda seguir de la misma manera, pero para eso hay que trabajar muchísimo”, sostuvo el delantero.

A los 22 años, y ya con 91 partidos en Primera (y un total de 13 goles, de los cuales dos fueron en esta temporada), el “Pepo” comentó que cada vez se siente mejor y que el rodaje que viene acumulando es vital para continuar con este crecimiento: “De a poco sigo agarrando confianza, sé que los partidos que siguen me van a ayudar muchísimo. Hay que jugar, colaborar con el equipo con lo que pueda, ya sea con un gol o una asistencia como pasó hoy. Me enfoco más en eso que en lo personal. Me pone muy contento que mis compañeros hicieron un gran partido”.

Por otro lado, Pedro habló de la jugada del gol y el posterior momento que le tocó vivir con la ovación que le hizo llegar la gente de Lanús: “La venía siguiendo la jugada, y me quedó hermosa, je. Y venía el Pocho (Troyansky) por el otro lado, pero lo primerié, je”

“Fue una emoción muy grande cuando me ovacionaron, soy muy agradecido de la gente que siempre está apoyando. Yo me crié acá y siempre soñé con esto. Me llena de orgullo y felicidad”, sentenció el olavarriense que se recuperó de la lesión de ligamentos cruzados y demuestra en este 2023 todo su potencial.

Fuente: Fortaleza Granate