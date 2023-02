Gonzalo Aman jugará el clasificatorio al Campeonato Argentino

Finalmente se definió el equipo U15 de Provincia de Buenos Aires y el equipo contará con Gonzalo Aman.

El venidero fin de semana se jugará en Bahía Blanca el cuadrangular de la Región 3 para la categoría U15 y además del representativo de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires competirán en búsqueda de la clasificación Entre Ríos, Santa Fe y FeBaMBA.

Previo a confirmarse el equipo que cuenta con Gonzalo Aman, Mauro Richotti y Juan Santilli habían arribado a Olavarría para realizar una pre-selección, pero los 12 jugadores confirmados ya entrenan en el Dow Center para recibir el certamen.

La primera fase del Torneo Argentino U15 dará comienzo el sábado cuando FeBAMBA enfrente a Santa Fe desde las 19:00 y Buenos Aires reciba a Entre Ríos desde las 21,

El domingo, a las 9, jugarán el ganador de Provincia vs Entre Ríos y el perdedor de FEBAMBA vs Santa Fe y desde las 11:00 el perdedor de Provincia vs Entre Ríos y el ganador de FEBAMBA vs Santa Fe y en el turno vespertino de la jornada dominical, cruzarán el perdedor de FEBAMBA vs Santa Fe y el perdedor de Provincia vs Entre Ríos desde las 18:00 y luego el ganador de FEBAMBA vs Santa Fe y el vencedor de Provincia-Entre Ríos.