Stuppia habló de un "arreglo" entre Galli y Wesner que dejó "en la parrilla" el salario de los trabajadores Municipales

Luego de que el Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO) informara el pasado jueves que entró en estado de alerta, movilización y asamblea permanente, el máximo referente del sindicato, José Stuppia, habló de un "arreglo" entre Ezequiel Galli y Maximiliano Wesner que dejó "en la parrilla" a todos los trabajadores del Municipio.

Todo comenzó el jueves de la semana pasada cuando el STMO se declaró en estado de alerta y movilización para al día siguiente realizar una conferencia de prensa en la que se confirmó que Galli le dijo a las autoridades sindicales que "no iba a pagar" el aumento paritario.

En este marco, José Stuppia, en una entrevista con Radio Olavarría (LU32), habló de un "pacto" entre el intendente electo Maximiliano Wesner y el intendente saliente Ezequiel Galli en torno al salario de los trabajadores municipales:

“Aparentemente se ha hecho un arreglo entre el Ejecutivo saliente y el entrante con el que nos pusieron en la parrilla a todos los trabajadores y trabajadoras municipales”, apuntó Stuppia quien habló de un "atropello a la Ley" y deslizó que eventualmente Wesner los convocaría para negociar luego de asumir como el nuevo Intendente.

“Falta el aguinaldo, falta el premio de fin de año, faltan un montón de cosas que no se pudieron arreglar porque el Galli estaba, como quien diría, abocado a charlar con el Ejecutivo entrante y no seguir con las paritarias”, indicó.

Asimismo, adelantó que el STMO evalúa recibir la gestión de Wesner en estado de alerta si se dilata la respuesta del Ejecutivo y se refirió a las cuestiones que van más allá de lo salarial que entraron en juego para declararse en asamblea permanente.

“No solo es una cuestión salarial, hay muchos factores. De Seguridad e Higiene, negociaciones que la gente no ha pasado a planta permanente, un incumplimiento grave de la ley de convenios colectivos y negociaciones colectivas de la provincia de Buenos Aires”.

En relación a esto último también reveló que los trabajadores del Municipio que deberían pasar a planta permanente "son aproximadamente 200". "Todo ese personal muy necesario para la comunidad de Olavarría", consideró y lamentó que "desde la nueva gestión han expresado que el pase a planta es algo ilegal, lo que denota un desconocimiento de la Ley".

En medio del conflicto, uno de los sectores que entró en suspensión de actividades fue el del predio de La Máxima encargado de realizar las pruebas para que los ciudadanos accedan a su Licencia de Conducir por diferentes "irregularidades" además de las salariales.

El propio Stuppia se refirió a algunas de esas irregularidades. "Vas a la prueba de manejo y no sabes quién te toma el examen, no hay gente, y parece que es una persona de la calle la que te está tomando examen, no tienen ropa necesaria para que los pueda identificar”.